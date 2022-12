Elisabetta Gregoraci, vacanze di Natale in Kenya nel resort di Briatore: ecco quanto costa

Diversi personaggi famosi decidono di festeggiare il Natale e il Capodanno lontano dal caos cittadino in luoghi da sogno dove le temperature sono estive. Chi ha deciso di farlo quest’anno è stata Elisabetta Gregoraci. La showgirl sta trascorrendo le festività natalizie insieme al figlio Nathan Falco in Kenya, ospiti del resort di proprietà del suo ex marito Flavio Briatore anche lui presente.

Si tratta di un resort di lusso ubicato a Malindi sulle coste dell’Africa orientale sicuramente non accessibile a tutti. Vediamo quanto costa soggiornare una notte lì.

Fonte: web

Elisabetta Gregocaci è volata con Nathan in Kenya per soggiornare al Billionaire Resort & Retreat di Malindi. Si tratta di un resort di proprietà del suo ex marito l’imprenditore Flavio Briatore.

La struttura sorge direttamente sul mare e sulle spiagge bianche incontaminate del parco nazionale marino protetto di Malindi.

Il resort è dotato di una spa da sogno, campi da calcio, tennis, numerose piscine di acqua salata e un ristorante-bar direttamente sulla spiaggia.

Elisabetta Gregoraci e il figlio soggiornano presso il Lion in the Sun, il Billionaire Retreat, una struttura che dista 300 metri dal Billionaire resort circondata da un giardino privato da 14.000 metri quadrati. In precedenza la struttura, che vanta 16 stanze e suite arredate da artisti locali con la cultura del luogo, in precedenza era la villa personale di Briatore, poi trasformata in resort di lusso.

Il costo per notte

Non si sta di preciso la showgirl e il figlio dove soggiornano ma è facile immaginare che lo facciano in una delle migliori soluzioni messe a disposizione dalla struttura. Soggiornare per una notte nel resort costa dai 270 euro per una stanza fino a passare ai 1.200 euro per una suite.

Presente ovviamente nel resort anche Flavio Briatore che ha passato il Natale insieme al figlio e alla ex moglie. I due nonostante la separazione sono rimasti in ottimi rapporti anche per non far mancare nulla al figlio avuto insieme.