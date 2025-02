Elodie a Sanremo con dei gioielli dal costo stratosferico: ecco quanto costano e qual è il loro significato 

Elodie ha catturato l’attenzione durante la prima serata di Sanremo con un abbigliamento scintillante e gioielli di grande valore. La sua presenza sul palco ha rappresentato un momento di alta moda, confermando il suo status nel panorama musicale italiano.

Il suo stile, frutto di una crescita artistica e personale, riflette una maggiore consapevolezza e ricerca di un’immagine che comunica la sua evoluzione. I fan, entusiasti di vederla esibirsi, hanno atteso con ansia il suo look sul palcoscenico dell’Ariston, dove ha brillato come una vera diva della serata.

Cosa ha indossato Elodie per il debutto a Sanremo

La prima serata di Sanremo è stata non solo un evento musicale, ma anche un’importante passerella di moda. Elodie ha indossato un lungo abito silver, realizzato con un tessuto metallico stropicciato, firmato Prada. Questo outfit le ha conferito un’aria di eleganza e glamour, richiamando allo stesso tempo un’estetica vintage. Per completare il look, ha scelto un paio di décolleté bianche, che hanno ulteriormente esaltato la sua figura. La decisione di optare per un design innovativo, insieme alla stylist Giulia Cova, ha dimostrato la volontà di Elodie di differenziarsi dai suoi outfit precedenti. Nel corso del festival, sarà possibile vederla indossare altri vestiti custom, creati appositamente per lei e ispirati a icone della moda del passato.

Quanto costano i gioielli di Elodie

Per arricchire il suo look, Elodie ha scelto gioielli di Tiffany & Co. Gli orecchini Elsa Peretti che ha indossato hanno aggiunto un tocco luminoso e sofisticato al suo viso, mentre ha optato per diversi anelli della collezione Forever. Questi anelli, realizzati in platino e diamanti, hanno un costo che varia tra i 10.000 e i 25.000 euro ciascuno. Complessivamente, il valore totale dei gioielli indossati da Elodie si aggira intorno ai 79.000 euro. Ogni pezzo di questa collezione simboleggia l’amore eterno, richiamando valori di legami duraturi e impegni significativi. Questo aspetto si collega perfettamente al tema della sua canzone in gara, “Dimenticarsi alle 7”, che esplora le emozioni legate a relazioni passate e alla difficoltà di superare certi sentimenti.