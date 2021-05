Elodie è un’artista completa da anni in prima linea nella lotta alle discriminazioni. Molto spesso lei stessa è stata vittima di haters che la criticavano per i suoi look. Qualche giorno fa la cantante è stata pizzicata in giro per Milano, seduta in un giardino di un famoso ristorante ubicato nel quadrilatero della moda.

I paparazzi nel capoluogo lombardo sono sempre in agguato, e l’uscita pubblica di Elodie, che è apparsa molto divertita, non è passata inosservata tanto che lei non si è tirata indietro dinnanzi agli obiettivi dei fotografati, inviando bacia favor di camera. La cantante ha da poco annunciato una partnership con Bulgari, diventando la nuova ambassador per l’Italia della famosa maison.

Anche in occasione di questa uscita milanese Elodie ha indossato gioielli e accessori firmati Bulgari. Dagli scatti si nota una borsa dal valore di 3.100 euro dove la testa di un serpente, simbolo del marchio, era in bella vista. Al dito invece aveva l’anello della collezione Viper da 7.100 euro. Dunque il comun denominatore del suo look sono stati i serpenti.

Un outfit impreziosito poi da una sneakers Moncler da 450 euro abbinate ad una minigonna marrone e una camicia bianca, di cui ignoriamo il brand. Ciò che è certo è che il suo look ha fatto salire le temperature milanesi già calde per l’arrivo della primavera.

Elodie vittima di una truffa online

Vittima di una delle tante truffe tecnologiche sui social Elodie si è sfogata nelle sue Instagram Stories prendendosela con i cosiddetti “ladri digitali”, usando toni particolarmente accesi: “Ho appena scoperto che è una truffa. Siete capaci di rompere. Questo vi fa proprio onore. Però basta” – ha detto la cantante romana, mentre era a mollo in una vasca da bagno, raccontando cosa le era successo: un tentativo di furto degli accessi ai suoi profili social.