Elodie e Andrea Iannone sono al capolinea? Nel corso dei mesi la loro storia d’amore aveva conquistato milioni di fan attraverso i vari social network. La coppia chiacchierata per via delle continue indiscrezioni in merito sarebbe però ad un punto di rottura del tutto inaspettato.

La famosa cantante italiana dopo il suo debutto all’interno della scuola di Amici aveva ritrovato l’amore grazie al noto pilota Iannone con il quale, è fidanzata dal 2022. Lo loro storia d’amore fin da subito aveva conquistato le fan che sognavano una relazione come la loro, fatta di promesse, di dimostrazioni e di grande romanticismo.

Purtroppo però, tutte le favole giungono al termine ed ora sembra proprio il turno di Elodie e Andrea. Nelle ultime ore infatti, stanno emergendo diverse indiscrezioni in merito ad una possibile crisi all’interno della coppia. Ecco tutti i dettagli.

Elodie e Andrea Iannone in crisi? Il gossip sorprende il web, cosa sta succedendo

Ci sarebbero infatti diversi indizi ad avvalorare quando le classiche “voci di corridoio” stanno affermando. La prima a parlare è l’esperta di gossip Deianira Marzano che, ha ricevuto una segnalazione anonima che sta facendo il giro del web.

Quest’ultima infatti, ha sottolineato come tra Andrea Iannone ed Elodie ci sia una profonda crisi che entrambi hanno deciso di tenere privata fino al momento dell’ufficialità. Da sempre la cantante si è dimostrata amante della sua privacy per quanto riguarda la vita privata, in particolar modo per le sue storie d’amore.

Entrambi non pubblicano una foto insieme dal 9 agosto e questo, ha ulteriormente preoccupato e allarmato i fan della coppia. Nessuno dei due dedica più nessuna stories all’altro né tantomeno scatti insieme o foto che possano far capire che stiano ancora insieme.

Per ora tutto questo resta una serie di indizi per il quale né la cantante né il pilota ha confermato o meno la veridicità. Non ci resta quindi che attendere una loro comunicazione ufficiale.