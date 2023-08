Era in vacanza insieme al compagno e ai figli della coppia: come sta?

Paura per Elton John, in ospedale dopo una brutta caduta nella residenza francese dove si trovava in vacanza insieme al compagno e ai due figli della coppia. Quali sono le reali condizioni di salute del cantante inglese dopo essere caduto? Un portavoce dell’interprete di brani di grandi successi internazionali svela come stanno realmente le cose.

La popstar britannica è caduta nella sua villa a Nizza, in Francia, in Costa Azzurra, nella serata di domenica 27 agosto 2023. Subito il trasferimento in ospedale per il cantante di 76 anni. I medici hanno preferito tenerlo ricoverato per alcune ore nel reparto di ortopedia dell’Ospedale Principessa Grace di Monaco-Montecarlo.

Nella mattinata di lunedì 28 agosto 2023 i dottori lo hanno trovato in buone condizioni e hanno deciso di dimetterlo. Elton John ha così fatto ritorno nella sua residenza in Costa Azzurra. Qui trascorre tutte le estati insieme a David Furnish, suo marito, e ai loro due figli.

Un portavoce del cantante ha voluto allontanare ogni tipo di speculazione sulle condizioni di salute del cantante inglese, raccontando come sono andate le cose. Sir Elton John è caduto mentre si trovava in casa.

Il ricovero in ospedale è stato ritenuto necessario in via del tutto precauzionale. Infatti, poche ore dopo il suo arrivo all’ospedale Principessa Grace di Monaco, il cantante ha già potuto far ritorno dalla sua famiglia a Nizza.

Paura per Elton John in ospedale: i fan allarmati, ma un portavoce rassicura sulle sue condizioni di salute

Il portavoce sottolinea che il cantante si trova comunque in buone condizioni di salute. Anche se, recentemente, si è spesso parlato del cantante inglese, tra cancellazioni e rinvii di concerti proprio a causa della sua salute.

Il giornale inglese The Sun avrebbe anche aggiunto che in ospedale a Monaco i medici avrebbero sottoposto il cantante britannico a una risonanza cerebrale o lombare. Per fortuna non avrebbe riportato traumi o fratture.