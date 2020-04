Emergenza coronavirus: la principessa Sofia di Svezia volontaria all’ospedale di Stoccolma Per questa emergenza causata dal coronavirus la principessa Sofia di Svezia ha deciso di fare la sua parte diventando volontaria all'ospedale di Stoccolma

Durante questa emergenza causata dal coronavirus tutti dovremmo essere capaci di poter fare la nostra parte, con qualsiasi gesto. Anche la principessa Sofia di Svezia ha deciso di mettere in campo se stessa per aiutare la comunità: per questo la vediamo volontaria presso l’ospedale di Stoccolma.

La principessa, moglie del principe Carl Philip, ha deciso di mettere per un periodo da parte la corona e dedicarsi all’aiuto per il prossimo. Dopo un giusto e completo corso di formazione, la bella principessa svedese è scesa direttamente in campo: la vediamo in questi giorni a lavorare presso l’Ospedale di Sophiahemmet, a Stoccolma, di cui lei è presidente onorario.

La 35 enne, ex modella e personaggio televisivo, si mostra nella foto con abiti diversi dal solito: siamo tutti abituati a vederla con vestiti eleganti e raffinati, ben curata sotto tutti i punti di vista. Ecco come, un questa foto, invece, la vediamo serena e vestita con abiti ospedalieri da lavoro, sempre bella, ma sicuramente diversa.

Il suo ruolo all’interno della struttura sanitaria è quello di poter assistere il personale medico, ma senza di fatto poter adempiere a compiti puramente medici: si tratta di semplice assistenza volontaria. L’ospedale nel quale la duchessa di Värmland sta attualmente lavorando, è uno degli ospedali più travolti in Svezia dall’emergenza sanitaria.

Il governo, proprio a causa di questa forte difficoltà, ha deciso di avviare un addestramento d’emergenza per formare persone valide che possano aiutare la comunità. Al momento hanno concluso il corso di formazione ben 80 persone, tra cui anche la Principessa Sofia. Una nota ufficiale da Palazzo così dice: “Nella crisi in cui ci troviamo, la principessa vuole essere coinvolta e dare un contributo come volontaria per alleviare il grande carico di lavoro degli operatori sanitari”.

Un portavoce dell’ospedale ha messa ben in chiaro quali siano di fatto i compiti della principessa e degli altri volontari formati: “Possono disinfettare le attrezzature, fare i turni in cucina e pulire”. Questo per sottolineare il fatto che non entrano affatto in contatto con i malati, ma che si limitano a svolgere mansioni che possano essere d’ausilio a medici e infermieri.