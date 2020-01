Eminem, Music to Be Murdered By è il nuovo album Eminem a sorpresa lancia il suo nuovo album: si intitola Music to Be Murdered By ed è un vero e proprio inno contro l'uso delle armi

Eminem lancia a sorpresa il suo nuovo album musicale, che nessuno si aspettava. Il titolo del suo nuovo disco registrato in studio è Music to Be Murdered By ed è un lavoro artistico che prende posizione netta contro una situazione delicata: l’uso delle armi.

Nella notte è arrivato a sorpresa un nuovo album di Eminem. Su Twitter l’annuncio dell’uscita di Music to Be Murdered By e del primo singolo che lancia il nuovo lavoro del rapper americano, dal titolo Darkness, ispirato da Alfred Hitchcock, grande regista. La canzone è accompagnata da un video in cui si chiede di cambiare la legge sulle armi in America, con la descrizione di una sparatoria durante un concerto. I riferimenti alla tragedia di Las Vegas del 2017, quando persero la vita 58 persone a un Festival musicale a causa di un pazzo armato, non sono puramente casuali.

Eminem non solo si chiede quando tutto questo finirà e quando le persone si interesseranno a una situazione che non è più sostenibile, ma invita anchetutti a registrarsi per poter votare a ogni elezione, l’unico modo per chiedere che le cose cambino e che finalmente arrivi una legge giusta sull’uso delle armi in America.

Music to Be Murdered By è l’11esimo album di Eminem.

Music to Be Murdered tracklist

1. “Premonition” (Intro) 2:53

2. “Unaccommodating” (feat. Young M.A) 3:36

3. “You Gon’ Learn” (feat. Royce da 5’9″ & White Gold) 3:54

4. “Alfred” (interlude) 0:30

5. “Those Kinda Nights” (feat. Ed Sheeran) 2:57

6. “In Too Deep” 3:14

7. “Godzilla” (feat. Juice Wrld) 3:30

8. “Darkness” 5:37

9. “Leaving Heaven” (feat. Skylar Grey) 4:25

10. “Yah Yah” (feat. Royce da 5’9″, Black Thought, Q-Tip & Denaun) 4:46

11. “Stepdad” (Intro) 0:15

12. “Stepdad” 3:33

13. “Marsh” 3:20

14. “Never Love Again” 2:57

15. “Little Engine” 2:57

16. “Lock It Up” (feat. Anderson Paak) 2:50

17. “Farewell” 4:07

18. “No Regrets” (feat. Don Toliver) 3:20

19. “I Will” (feat. Kxng Crooked, Royce da 5’9″ & Joell Ortiz) 5:02

20. “Alfred” (Outro) 0:39