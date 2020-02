Emma Marrone al Festival di Sanremo, l’artista in ansia per l’esibizione Emma Marrone al Festival di Sanremo, ansia per l’artista che sta per scendere le scale dell'Ariston per esibirsi come ospite: "non mi sento consacrata"

Emma Marrone sarà tra i primi ospiti ad esibirsi al Festival di Sanremo. La cantante salentina è uno dei più attesi super-ospiti e i suoi fan non vedono l’ora di vederla. Lei si è detta felice di tornare sul palco dell’Ariston ma ha confessato di avere anche molta ansia da prestazione. Ecco perché si sente così.

Emma Marrone tornerà sul palco dell’Ariston come super ospite. La cantante salentina è stata invitata, infatti, per dimostrare, ancora una volta, il suo sconfinato amore per la musica. L’artista, però, ha detto di essere in ansia per l’esibizione.

Visualizza questo post su Instagram Manca pochissimo. Ci vediamo martedì! SANREMO 2020 ❤️ Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown) in data: 3 Feb 2020 alle ore 2:56 PST

In un’intervista concessa al Corriere della sera, Emma Marrone ha dichiarato:

“Mi sento in ansia: l’orchestra è imponente, il palco è importante. Quando mi invitarono la prima volta lo vidi come un atto di fiducia nei miei confronti… Oggi la sensazione è la stessa: non mi sento consacrata, voglio solo dimostrare che la musica è qualcosa di importante nella mia vita!“

Non è la prima volta che Emma Marrone calca il palco dell’Ariston ma lei, nonostante sia tornata in forma più che mai, non si sente tranquilla al 100%.

Emma Marrone canterà un brano tratto dal nuovo album Fortuna e poi si esibirà in un medley dei suoi più grandi successi. La sua esibizione prevede un mini live sul palco di Piazza Colombo a Sanremo, in esclusiva per gli spettatori del Nutella Stage. Si tratta di un’iniziativa nata per coinvolgere i cittadini.

Come bene sapete, il 2019 non è stato un anno facile per Emma Marone che ha dovuto fare i conti con la malattia che l’ha tenuta lontana per un po’ dalla musica.

Non aveva mai detto di che malattia si trattava ma, alla fine, Emma Marrone è tornata a parlarne in un un’intervista a Sette (in edicola con il Corriere della Sera):

“Dopo il tumore, potrei non tornare più bionda. Dopo l’operazione i medici mi hanno detto di non farlo, così mi sono presa la libertà di metterli a riposo: potrei anche non tornare mai più bionda, mi basta sapere che sono bionda dentro”.

Ha poi spiegato di essere stata costretta a tornare in sala operatoria per un tumore che si è ripresentato alle ovaie ma di stare bene e di essere pronta di dare il massimo sul palco.