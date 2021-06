Michele Merlo non ce l’ha fatta. E’ morto nella notte tra domenica e lunedì all’ospedale Maggiore di Bologna dove era stato ricoverato la scorsa settimana per un emorragia cerebrale, effetto di una leucemia fulminante. Vent’otto anni, cantante, aveva partecipato ad Amici e X-factor. Unanime il cordoglio da parte di chi lo conosceva nel mondo dello spettacolo e dei suoi fan.

Uno dei ricordi più toccanti è stato quello di Emma Marrone, sua coach nel talent show condotto da Maria De Filippi, nel 2017. Il loro rapporto era proseguito anche dopo quell’avventura ad Amici, tanto che Michele Merlo aveva aperto diverse volte i concerti di Emma.

“Ciao Michele”, scrive su Instagram Emma Marrone, “Ieri sera ho cantanto forte per te”. A corredo del messaggio, uno scatto dei due, insieme.

“Stamattina il mio cuore si è rotto in mille pezzi – prosegue Emma nel post condiviso su Instagram – Non ho parole amico mio. Ti bacio sulla fronte e agli angoli della bocca sempre screpolati. Fai buon viaggio Michi”. Nella serata precedente l’artista salentina aveva dedicato il suo primo concerto dopo la pandemia all’Arena di Verona proprio a lui.

“Tante persone sono nel mio cuore ma stasera c’è una persona particolare nel mio cuore ed è a lui che dedico tutto questo concerto, tutto il vostro calore e tutta la vostra energia: forza Miky, forza” – aveva detto. Qualche ora dopo purtroppo la tragica notizia. Sui social è comparso anche il messaggio di Luna Shirin Rasia, fidanzata dell’ex cantante di Amici e X Factor, che ha scritto alcune meravigliose parole in ricordo del 28-enne.

“Grazie, grazie di tutto, per sempre nel mio cuore. Il destino ci ha fatti incontrare e come per magia ci ha fatto vivere momenti di amore puro, di gioia immensa in piccoli momenti e gesti, quelli che tanto amavamo. Ti ringrazio infinitamente per avermi fatto credere in me stessa e nell’amore. Non so quando e se sarò pronta a rituffarmi in questo mondo, ma ci riuscirò, te lo prometto cuore mio, perché la forza che mi hai dato tu nessun altro mai riuscirà a darmela. Vivrò a pieno la vita per me e per te, sarai sempre in tutti i miei momenti e pensieri. Ora smetti di sognare e vola tra le stelle e tuffati dentro al mare” – si legge su Instagram.