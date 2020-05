Emma Marrone compleanno, la festa su Instagram Emma Marrone organizza la festa di compleanno su Instagram, nelle stories gli auguri degli amici e le lacrime di commozione della cantante

Emma Marrone compie 36 anni e sceglie di festeggiare in modo alternativo. Nelle stories della cantante c’è di tutto: la canzone “Tanti auguri” cantata da lei stessa, le lacrime, la gioia e i messaggi degli amici e dei fan. Non manca nemmeno la festa di compleanno che la cantante ha organizzato in modo alternativo: su Instagram.

Emma Marrone festeggia il compleanno e da appuntamento alle 19 su Instagram a tutti gli amici e fans. Una festa alternativa per la cantante salentina che ha scelto di condividere con tutti questo giorno speciale. Emma Marrone è nata a Firenze il 25 maggio del 1984 e compie, dunque, 36 anni. Per lei, il giorno del compleanno è speciale perché fino ad adesso la sua vita non è stata facile.

Come ben sapete, Emma Marrone ha dovuto combattere contro un brutto male che si è ripresentato per tre volte. Ma l’ha fatto con il sorriso sul viso e con la grinta di una guerriera. La sua gioia di vivere l’ha sempre accompagnata. Avrebbe voluto festeggiare i suoi 36 anni con un mega party ma, date le circostanze, ha preferito fare una festa alternativa su Instagram Emma Marrone ha dato un appuntamento ai suoi follower alle 19 su Instagram per la sua festa di compleanno.

La giornata è iniziata con un “Tanti auguri a me piccola Emma” cantato in pigiama, sottovoce, al letto. È stato un momento commovente. La cantante salentina aveva la voce tremolante per l’emozione. Poi, iniziando dalle prime ore della mattina sono cominciati ad arrivare gli auguri.

Emma Marrone ha voluto regalare a tutti una foto speciale… lei, sul pavimento, vestita con un body nero, più bella che mai. La foto postata su Instagram ha fatto il pieno di consensi… in tanti hanno commentato dicendole di essere bellissima e molto sensuale.

Tornando indietro nel tempo, Emma Marrone aveva parlato della sua malattia subito dopo l’operazione, ammettendo di aver avuto paura:

“Ho avuto paura. Credo che sia stata la cosa che ho detto subito a mia mamma quando mi ha raggiunto prima dell’intervento. Già dirlo mi ha liberato da un peso. Continuerò sempre ad avere paura perché così evito di fare passi falsi. Grazie alla paura capisco il valore del coraggio anche nelle piccole cose”.

Che dire? Emma ci aspetta per “brindare insieme ai suoi 36 anni” alle 19 su Instagram. Noi ci saremo… e voi?