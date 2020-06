Emma Marrone, controllo medico dopo l’operazione Emma Marrone annuncia ai suoi fan i risultati del controllo dopo l'operazione dell'anno scorso. "Dopo tanti anni va tutto bene", ha scritto su Instagram.

La cantante salentina Emma Marrone si è sottoposta ad un controllo medico dopo l’operazione dell’anno scorso ed ha voluto condividere con i suoi fan i risultati.

Su instagram ha annunciato:

“Dopo tanti anni va tutto bene”.

Finalmente l’ex vincitrice di Amici ha potuto tirare un sospiro di sollievo, in un Instagram Story ha raccontato ai suoi fan che finalmente tutto sta andando bene. Ormai sappiamo tutti che Emma per diversi mesi ha dovuto lottare contro alcuni problemi di salute.

Lo scorso settembre si è sottoposta ad un’operazione e nonostante tutto non si è mai persa d’animo ed ha voluto lanciare un nuovo messaggio di speranza per tutte quelle persone che come lei hanno dovuto o stanno ancora affrontando queste battaglie.

Il messaggio di Emma

“Ho fatto la visita di controllo e volevo condividere con voi questo momento. Dopo tanti anni mi sono sentita dire che va veramente tutto bene, finalmente. Ci tengo a mandare un messaggio di speranza e di coraggio a tutti i ragazzi e le ragazze che stanno ancora combattendo. Ce la farete anche voi, mi raccomando”.

Lo scorso anno Emma Marrone ha dovuto rimandare le date del suo tour perché doveva risolvere un problema di salute. Inizialmente non aveva voluto far sapere quale fosse ma il suo annuncio aveva fatto presumere che si trattasse di una recidiva di un tumore all’utero che anni fa aveva sconfitto.

Dopo l’operazione si era sottoposta a delle cure e a distanza di qualche settimana da quell’intervento, aveva ammesso a tutti di avere paura. Queste le sue parole:

“Ho avuto paura, molta. Però non è la paura a provocarmi l’infelicità. Non lo è mai stata. (…) So affrontare il malessere fisico e tutto ciò che è legato a una malattia, ma delle malattie o della morte, come tanti, ho paura anche io”.

Ora finalmente la cantante può gioire, anche questa volta è riuscita a vincere questa ennesima battaglia.