Parlando delle gambe di Emma Marrone, un giornalista ha detto che non doveva mettere le calze a rete: la risposta non si è fatta attendere

Si è appena conclusa la 72esima edizione del Festival di Sanremo e a trionfare, come tutti sanno, sono stati Mahmood e Blanco. Ma sono tanti gli artisti che non hanno sfigurato affatto, come ad esempio la sempre apprezzata Emma Marrone, che si è piazzata al sesto posto con il suo brano “Ogni volta è così”. Una canzone, la sua, dedicata a tutte le donne.

Credit: real_brown – Instagram

Neanche a farlo apposta, nei giorni successivi al Festival, è uscita una polemica abbastanza inutile e per nulla sensibile, che ha visto protagonista la stessa cantante pugliese.

Nel corso di una diretta, il giornalista Davide Maggio, parlando proprio di Emma Marrone e delle sue esibizioni sul palco del Teatro Ariston, ha commentato così i suoi outfit:

Se hai delle gambe importanti, eviti di mettere le calze a rete!

Un commento che, neanche a dirlo, ha provocato un terremoto mediatico non da poco. Terremoto provocato dalla cantante, che ha voluto commentare così l’episodio sul suo account Instagram:

Buongiorno a tutti dal Medioevo! Il body shaming con il linguaggio politically correct non so se è più imbarazzante o noioso! Ma non voglio commentare questo…

Il messaggio di Emma Marrone a tutte le ragazze

Credit: real_brown – Instagram

Mi rivolgo soprattutto alle ragazze, soprattutto a quelle giovanissime. Ecco, evitate di ascoltare o leggere commenti del genere. Il vostro corpo è perfetto così com’è. Dovete amarlo e rispettarlo e soprattutto dovete vestirvi come vi pare!

Sia che abbiate le gambe importanti o meno. Anzi, con le calze a rete abbinate anche una bella minigonna. E mostratele queste gambe importanti!

Tutto questo mi fa rendere conto che la mia canzone, oltre ad essere bellissima, a quanto pare era anche necessaria in questo Sanremo. Si, perché è ancora necessario parlare di femminismo e del rispetto delle donne!

Credit: real_brown – Instagram

Mi raccomando ragazze. Siate orgoglio del vostro corpo e mostratelo per quello che è!

In conclusione Emma ha voluto ribadire che troppo spesso le persone si dimenticano che le parole hanno un peso specifico importante. Ha sottolineato che c’è chi, come lei, sa reggere e le vive con ironia. Ma c’è anche chi, purtroppo, essendo molto fragile, rischia di cadere in un buco nero senza fine.