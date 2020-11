Se ne parla sempre di più purtroppo, l’endometriosi è una malattia difficile che colpisce una donna su dieci. Questa volta, a raccontare la dolorosa esperienza di vivere una gravidanza con questa malattia è Emma Roberts, una delle attrici statunitense più amate.

Emma Roberts e Garret Hedlund diventeranno genitori per la prima volta. La ragazza, di 29 anni, in attesa di un maschietto. Tuttavia, prima di coronare il suo sogno e rimanere incinta, la donna ha avuto problemi di infertilità. Da qui la diagnosi: endometriosi.

L’attrice si è raccontata a Casmopolitan Usa, spiegando di aver ricevuto anche il sostegno di altre donne affette dalla stessa patologia. Grazie alle loro testimonianze la donna ha trovato il coraggio di provarci ancora.

Mi sentivo come se avessi fatto qualcosa di sbagliato. Ma ho iniziato ad aprirmi ad altre donne e all’improvviso si è aperto un nuovo mondo di conversazioni su endometriosi, infertilità, aborti spontanei, paura di avere figli. Sono stata così grata di scoprire che non ero sola in tutto questo. Dopo tutto, non avevo fatto nulla di sbagliato

Emma ha spiegato di essere riuscita a rimanere incinta nel momento in cui ha deciso di affrontare il problema in maniera più tranquilla: “Sembra banale, ma nel momento in cui ho smesso di pensarci, sono rimasta incinta“.

Ora la gravidanza prosegue e la donna si dice serena. Si sta prendendo cura di lei e si sta godendo appieno quest’esperienza bellissima che solo le donne possono comprendere.