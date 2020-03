Emma Stone e Dave McCarry, a causa della pandemia, rimandano il matrimonio a Los Angeles Emma Stone e Dave McCarty, a causa dell'emergenza mondiale causata dal coronavirus, sono costretti a rimandare il loro matrimonio a Los Angeles

Emma Stone, nota attrice inglese, e il suo fidanzato Dave McCarry, comico americano, dovevano convolare a nozze proprio in questi giorni. A causa della pandemia che è in corso, però, i due ragazzi sono costretti a rimandare il loro matrimonio a Los Angeles, date le direttive rilasciate dal sindaco della città.

L’attrice, premio Oscar per La La Land, e il suo fidanzato, volto del Saturday Night Live, dovevano convolare a nozze proprio in questi giorni. Avevano annunciato le loro nozze proprio questo gennaio. I due avevano organizzato tutto, inclusa la location che è rimasta segreta, data comunque la loro popolarità. A divulgare la notizia è stata la testata giornalistica Page Six, dove sono stati precisati anche i motivi di questa decisione.

Pare, infatti, che il sindaco di Los Angeles abbia bloccato le cerimonie e tutti gli eventi che includono aggregazione nella città. Questa, infatti, è una delle precauzioni che in molte città stanno attuando dopo la diffusione della pandemia in tutto il mondo. Ci sono state anche altre coppie a dover annullare i festeggiamenti a causa di questa emergenza, come, per esempio, Orlando Bloom e Katy Perry, i quali dovevano anche loro sposarsi a Los Angeles in questo periodo.

Emma Stone e Dave McCarry si sono conosciuti nel 2016, quando la bella attrice aveva accettato di recitare in uno sketch nel programma della NBC, scritturato proprio dal suo attuale compagno. Dopo un anno, i due hanno iniziato la loro vera frequentazione, arrivando poi, all’inizio di quest’anno, a decidere di passare la loro vita insieme. Durante questi anni, i due ragazzi hanno sempre evitato di attirare troppo l’attenzione, cercando anche di farsi vedere il meno possibile in giro assieme.

Come si può ben prevedere, però, nascondersi dai paparazzi, per una coppia così famosa, risulta davvero complesso e difficile. Infatti, sono stati visti più volte insieme per strada, a delle partite di football. La loro prima uscita pubblica risale al 2019, quando i due si sono fatti vedere insieme sul red carpet degli Screen Actors Guild Awards.