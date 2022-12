Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli è stato denunciato: il motivo

Nel corso delle ultime ore le pagine dei principali giornali stanno dando ampio spazio alla vicenda che vede protagonista Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli. Stando alle indiscrezioni, pare che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip sia stato denunciato per aver preso parte ad una rissa che si è consumata in una discoteca di Brescia tra la notte del 22 e 23 dicembre.

A raccontare la drammatica vicenda che vede coinvolto il fratello di Mario Balotelli è il ‘Giornale di Brescia’. Stando a quanto emerse dal noto giornale, sembra che Enock abbia preso a calci e pugni un ragazzo di 26 anni il quale avrebbe sporto denuncia contro di lui.

Questo è quanto rivelato dalla vittima al ‘Giornale di Brescia’ riguardo la vicenda tanto chiacchierata in queste ultime ore:

Enock Barwuah è stato fermato solo dall’intervento del buttafuori. Dopo il pugno ho deciso di lasciare la discoteca ma sono stato raggiunto alle spalle nel parcheggio da Enock, che senza ragione mi ha sferrato un calcio facendomi cadere a terra, e poi un altro sul sopracciglio.

In seguito alla violenta rissa, la vittima è stata trasportata al Pronto Soccorso di Iseo dove è stata medicata. Successivamente i medici hanno inviato ai carabinieri il risultato del referto; c’è da dire che gli specialisti avrebbero rilevato anche una frattura.

In seguito a quanto accaduto le forze dell’ordine hanno aperto una vera e propria indagine, dal momento che desiderano far luce su questa vicenda. C’è da dire che al momento della rissa Enock Barwuah non era da solo. Con lui c’erano anche il rapper Prince The Goat e una terza persona.

Al momento il diretto interessato non ha rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire nel dettaglio cosa è successo e cosa succederà all’ex concorrente del Grande Fratello Vip.