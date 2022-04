Enrica Bonaccorti all’attacco di Lulu Selassie: “Per fortuna i Bortuzzo sono intervenuti”

Continua a tenere banco la rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulu Selassie. L’annuncio è arrivato il 25 aprile con nota stampa pubblicata dall’Ansa in cui il nuotatore comunicava la fine della relazione nata nella casa del Grande Fratello Vip alcuni mesi fa.

Alla base della rottura secondo Manuel una serie di differenze di vedute ma sono in molti a credere che la famiglia del giovane ci abbia messo lo zampino.

Ieri a Pomeriggio 5 Barbara D’Urso ha voluto dare risalto alla notizia della rottura tra Manuel e Lulu. In studio diversi opinionisti tra cui Enrica Bonaccorti che non ha usato proprio parole carine nei confronti della principessa.

“Grazie a Dio che la famiglia è intervenuta, devo essere sincera. Secondo me Lulù poteva essere innamorata di Manuel ma non è assolutamente adatta a lui, voleva volare per conto suo è viziata ed egoista e non è quello che serve a Manuel” – ha detto la storica conduttrice di Non è la Rai.

Dello stesso pensiero anche il giornalista Roberto Poletti che ha sentenziato: “Questo amore è durato i tempi di prendersi le copertine, povero Manuel. Non accreditiamo solo la versione di lei”.

In molti credono che dietro la rottura c’è lo zampino della famiglia

Insomma dinnanzi alla tristezza dei fan della coppia troviamo anche diverse persone felici della rottura. In molti credono che Lulu non è la ragazza ideale per Manuel.

Compresa la famiglia del giovane, in particolare il papà Franco, che fin dall’inizio ha sempre visto con cattiva luce la relazione tra i due. Per Franco Lulu non è la ragazza giusta per Manuel e si è sempre detto convinto che il figlio non era preso molto dalla giovane.

Nell’ultimo periodo sia Lulu che Franco si erano anche bloccati sui social con Lulu che annunciò a breve un cambio di casa per lei e Manuel visto che abitavano ancora insieme a papà Franco.

Ma alla fine evidentemente a prevalere è stata la famiglia del giovane.