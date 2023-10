Ospite del salotto televisivo di Silvia Toffanin, Verissimo, la conduttrice ha raccontato diverse esperienze che ha vissuto e che l’hanno segnata profondamente. Ad esempio, nessuno sapeva che Enrica Bonaccorti ha rischiato la vita per un motivo che lei stessa ha spiegato così: aveva il cuore a pezzi e per fortuna i medici le hanno diagnosticato in tempo quello per cui soffriva.

A Verissimo Enrica Bonaccorti ha raccontato alcuni episodi pesanti della sua vita: proprio recentemente ha detto di aver rischiato di passare a miglior vita. Per fortuna dopo un intervento delicato e una lunga convalescenza ora sta meglio.

Sono stata due mesi e mezzo in ospedale, dai primi di luglio a settembre. Avevo un grande affanno, mi sentivo molto stanca. Una notte mi sono sentita male, ho avvertito mia figlia Verdiana. Non ricordo granché, mi sono ritrovata in ospedale, il corpo mi bruciava.

Credevano fosse un rene, mi hanno operata. Invece poi dalle analisi hanno capito che avevo il cuore a pezzi. Avevo tutte le arterie ostruite, mi hanno operata subito. Sono stata otto ore a cuore aperto, con 5 anestesie totali.

Questo il racconto della conduttrice, che è grata per tutto l’affetto e i tanti abbracci ricevuti. Ha avuto molte persone accanto in quel momento, in particolare la figlia Verdiana, che non l’ha mai lasciata sola un istante.

Enrica Bonaccorti ha rischiato la vita: ora ha cambiato stile di vita e dopo l’intervento inizia a riprendersi

Ho cambiato completamente stile di vita. Sono contentissima di questa nuova vita pulita che ho. Devo muovermi, camminare. Ho smesso di fumare. Fumavo da quando avevo 16 anni, non avrei mai pensato di smettere.

Questo il racconto della nota conduttrice televisiva, che se l’è vista davvero brutta. Per fortuna i medici sono riusciti a diagnosticare in tempo quello che non la faceva più vivere. E sono riusciti a correre ai ripari permettendole di continuare la sua vita, modificando un po’ le sue abitudini.