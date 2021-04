Enrico Papi non trattiene le lacrime a Domenica In: “Non dovevi Mara, non mi piacciono queste cose”

Ospite insolito ieri pomeriggio a Domenica In da Mara Venier. In studio si è presentato Enrico Papi, che dopo aver abbandonato per alcuni anni le scene, oggi è un volto di punta di Tv8. Inevitabile percorrere la sua carriera, dalla conduzione del quiz Sarabanda che riscosse un successo enorme, fino alla pausa.

“C’è un momento in cui ti rendi conto che o smetti di fare certe cose e ti evolvi o involvi. Avevo dato poco spazio alla famiglia e stava diventando una catena di montaggio. Noi siamo dei giullari, per farlo devi essere in sintonia. Mi sono messo da parte e poi sono tornato. Ora sono molto contento perché i miei programmi stanno avendo successo” – ha detto Enrico che conduce vari programmi su Tv8 che stanno avendo molto successo.

Poi il conduttore parla per la prima volta in pubblico della scomparsa della mamma Luciana. Un dolore immenso che lo ha segnato profondamente. Papi a stento riesce a trattenere le lacrime in studio. “No, ma non dovevi – ha iniziato a fare alla padrona di casa – mi dispiace, ma non mi piacciono molto queste cose. È stata una grande perdita”.

In lacrime e travolto dall’emozione, come normale in questi casi, Enrico Papi ha proseguito dicendo:

“E’ stata una donna di una generosità estrema, che mi ha insegnato a esserlo. Molto forte. Ha sofferto, ma fino all’ultimo cercava la battuta”.

Poi ha svelato che, nonostante avesse la morte nel cuore, si è comunque presentato in studio per registrare una puntata di Name that tune: d’altronde vale sempre la regola dello spettacolo che deve continuare. Ed è proprio Name that tune il nuovo gioco che partirà domani sera su Tv8. A sfidarsi due squadre di vip composte ciascuna da quattro donne e quattro uomini si cimenteranno in una gara che comprenderà diversi giochi a tema musicale.