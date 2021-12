Enrico Silvestrin, dopo uno stop dalla televisione, è tornato a parlare con Eleonora Daniele a Storie Italiane. Durante una chiacchierata con la giornalista è emerso un episodio shoccante della sua adolescenza.

Si tratta di molestie che l’ex gieffino ha subito quando aveva solo 17 anni. Gli episodi sono stati sia per mano di uomini che di donne e ha così raccontato:

A me è successo come piccolo giovane attore, il regista che si occupava di me poi ha iniziato ad avere atteggiamenti con me che ero minorenne. Cosa ha fatto? Ha cominciato a molestarmi. E ti senti ovviamente tu responsabile e dici: ‘Magari è stata anche colpa mia in parte. Dovevo prendere subito le distanze. Forse ho fatto qualcosa’.

Enrico Silvestrin ricorda bene cosa ha provato in quel momento “Io ero paralizzato. Ho chiesto perché, ho chiesto di smetterla. Nel senso che nel momento in cui non c’è reazione ti appelli a qualcosa… Lui nei giorni successivi mi prendeva in giro. Usava questa cosa come una mia debolezza.”

Ha poi concluso spiegando che si tratterebbe di un regista molto famoso: