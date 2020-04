Enrique Iglesias presenta la sua terza figlia Masha con un video Enrique Iglesias, cantante spagnolo di fama mondiale, ha presentato al suo pubblico la sua terza figlia, Masha, nata a gennaio, con un video dolcissimo

Enrique Iglesias è un cantante spagnolo di fama mondiale che ha sfornato alcune tra le più grandi hit estive degli ultimi anni. Lo scorso 30 gennaio è diventato papà per la terza volta. Ha deciso solo agli inizi di Aprile di presentare al suo pubblico la sua nuova bambina, Masha, con un video molto dolce su Instagram.

Enrique Iglesia e sua moglie Anna Kournikova, alla fine del Gennaio 2020, hanno dato il benvenuto alla loro terza figlia, Masha. I due, infatti, avevano già avuto, nel 2017, due gemelli Lucy e Nicholas. Il padre ha deciso di far debuttare sul web anche l’ultimo arrivo in casa Iglesias.

Così, ha pubblicato un dolcissimo video della bambina, nel quale la si vede ballare, mossa dalle mani del padre, a ritmo della canzone “We are young“, dei Fun. Il video in pochissimo tempo a fatto il pieno di like, non solo per la dolcezza della bimba, ma anche perché finalmente Masha ha un volto, come i suoi due fratelli.

L’arrivo del terzo bambino era trapelato solo lo scorso gennaio, a gravidanza ormai quasi conclusa. La conferma è arrivata da Julio Iglesis Jr., lo zio, che, con orgoglio, ha dichiarato: “Sono già diventato zio”. Non era stato, però, svelato né il nome né il sesso del nascituro. Ci hanno pensato i genitori.

Infatti, hanno pubblicato le prime foto di Masha dalla sala parto e in braccio alla madre, insieme al papà, con la scritta “My sunshine” con affianco la data di nascita, nella didascalia del post su Instagram. Dopodiché, riservatezza più totale da parte della coppia, nonostante la grande fama di cui godono.

La riservatezza, però, è una loro peculiarità: come coppia, Enrique Iglesias e Anna Kournikova sono sempre stati molto riservati. Basti pensare che la loro ultima foto insieme ad un evento pubblico risale al 2012, in occasione del l Y100’s Jingle Ball di quell’anno a Miami. La loro privacy era diventata talmente tanta che alcune voci sostenevano che Anna Kournikova non fosse mai stata davvero incinta. Ovviamente, dopo un post in cui si vedeva la donna con il pancione, il tutto è stato smentito.