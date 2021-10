Le modelle di Victoria Secret sono tutte bellissime e statuarie, ma dietro quel fisico così perfetto e scolpito oltre alla dieta c’è un mondo piuttosto malato. Erin Heatherton, una delle modelle più famose, ha parlato del periodo in cui ha ricoperto il famoso ruolo di angelo.

La donna è ricorsa a tanta dieta ed esercizio fisico, ma non bastava. Cosi si è recata da una nutrizionista molto famosa nel mondo delle star. E i consigli sono stati piuttosto pesanti: “mi ha consigliato di prendere questa pillola dietetica chiamata fentermina, un soppresse dell’appetto simile all’anfetamina), che il mio terapeuta ha poi chiamato bathwater meth.”

La modella ha poi spiegato che non era l’unica nel mondo della moda e delle sfilate a farne uso:

Mi ha suggerito qualcosa che quest’altra modella ha fatto e che ha funzionato per lei. Questo è il nutrizionista delle stelle, o quello che è. Non lo so. Ho iniziato come un diabetico che si inietta lo stomaco ogni mattina.

Erin Heatherton ora non fa più parte di quel mondo, non è assolutamente pentita di aver smesso di fare la modella: “Ora guardando indietro, lo vedo come un taglio emotivo, perché ero così contraria a tutto ciò che stavo facendo, ma lo facevo con riluttanza quasi per sentire il dolore o per sentire quanto fosse sbagliato.”

In passato ha incontrato molte persone false e in quel mondo è molto facile: