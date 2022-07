Ermal Meta ha gravi problemi di salute: l’annuncio sui social

Senza alcuna ombra di dubbio Ermal Meta è uno dei cantanti più amati e stimati all’interno del mondo della musica. Di recente il celebre artista si vede costretto ad affrontare gravi problemi di salute a causa dei quali ha dovuto annullare i suoi concerti. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

A causa di alcuni problemi di salute che lo hanno colpito di recente, Ermal Meta si è visto costretto ad annullare i suoi concerti. A darne l’annuncio è stato lo stesso cantante di origini albanesi il quale ha dichiarato a tutti i suoi fan di avere un malessere sconosciuto.

Nel corso degli ultimi giorni, l’artista si è mostrato con il viso gonfio attraverso le sue Instagram Stories. Infatti, il suo aspetto è apparso irriconoscibile e la maggior parte dei suoi fan si sono detti preoccupati. Stando a quanto ha riferito lui stesso, il gonfiore è localizzato in diverse parti del viso e della testa.

La notizia è state resa pubblica dal cantante attraverso una serie di stories pubblicate sul suo profilo Instagram. Con queste parole ha dichiarato di non poter più ignorare i sintomi:

Sono diversi giorni che mi si gonfiano varie parti del viso e della testa. Dapprima credevo si potesse trattare di un colpo d’aria, ma così non è. Ieri mattina mi sono svegliato peggio del solito e stamattina idem. A malincuore mi vedo costretto ad annullare gli appuntamenti di Peschici e del Giffoni.

Attualmente non siamo a conoscenza di cosa gli abbia provocato un aspetto simile. Tuttavia l’artista ha intenzione di andare a fondo della questione per trovare una soluzione al suo problema. Nel frattempo, spera di tornare presto sul palco a cantare per tutti i suoi fan.