A Uomini e Donne torna Ernesto, ecco in che panni vedremo l’ex corteggiatrice di Ida Platano

Uomini e Donne prosegue tra nuovi amori, sorprese inaspettate ma soprattutto colpi di scena che nessuno avrebbe mai pensato. Nella giornata di ieri infatti, si è registrata una nuova puntata dai risvolti del tutto sorprendenti.

Nel Trovo over infatti, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua decideranno di lasciare il programma insieme. Una decisione nata all’interno dello studio e incalzata dallo stesso Gianni Sperti che, dopo averli visti molto intimi e complici durante un ballo, ha cercato di convincerli a vivere il loro interesse fuori dallo studio.

Grandi novità anche per quanto riguarda il percorso di Ida Platano che, ha portato a nuove eliminazioni ma anche aa ritorni del tutto inaspettati. In studio infatti, ci sarà ancora una volta Ernesto ma in vesti totalmente diverse. Ecco di cosa stiamo parlando.

Ernesto torna a Uomini e Donne: il ruolo inaspettato scelto da Maria De Filippi

Nelle scorse settimane Ernesto aveva detto addio al percorso con Ida Platano convinto che il suo interesse per Mario fosse molto più forte. Ora nelle anticipazioni registrate ieri ci sarebbe un suo ritorno del tutto inaspettato.

Stando a quanto riportato da IsaeChia, Ida avrebbe eliminato definitivamente Mario dopo l’ennesima segnalazione su di lui. Una decisione importante che ha segnato profondamente il suo percorso.

Nel mentre però c’è anche un grande ritorno del tutto inaspettato ovvero quello di Ernesto. Quest’ultimo tornerà all’interno dello studio ma non in veste di corteggiatore di Ida ma bensì in un ruolo inaspettato.

La sua decisione di mollare improvvisamente il programma aveva fatto discutere particolarmente il pubblico a casa che, aveva chiesto a Maria di potergli dare una seconda possibilità.

La conduttrice sembra aver ascoltato il parere della gente decidendo così di inserirlo all’interno del parterre maschile del Trono Over. Quest’ultimo potrà così corteggiare e conoscere le dame del parterre femminile per trovare finalmente l’amore della sua vita.