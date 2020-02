Eros Ramazzotti con la presunta nuova fidanzata in vacanza a Miami Il cantante Eros Ramazzotti ha una nuova fidanzata? Ecco gli scatti dei paparazzi durante una vacanza dei due a Miami

Eros Ramazzotti avrebbe una nuova fidanzata. I paparazzi hanno pizzicato il celebre cantante italiano mentre si godeva la sua meritata vacanza a Miami con la sua nuova presunta fiamma. Sembra che non abbia messo poi molto a dimenticare la sua ex: appare sereno e felice più che mai.

La rivista Chi, infatti, ha pizzicato Eros Ramazzotti in vacanza a Miami. Ma non è da solo. Si trova in Florida insieme ad una bellissima donna: il cantante romano ha da poco chiuso la sua storia d’amore con Marica Pellegrinelli. Era il luglio 2019 quando Eros e Marica si sono detti addio. Erano fidanzati dal maggio del 2009: lei lo aveva premiato ai Wind Music Awards del 2009. Il 2 agosto 2011 avevano accolto Raffaela Maria, la loro prima figlia, e 3 anni dopo si erano sposati con rito civile a Milano. Nel 2015 è nato Gabrio Tullio, il secondo figlio.

Per Eros Ramazzotti era il secondo matrimonio, visto che nel 1998 il cantante romano si era sposato nel castello Odescalchi di Bracciano con Michelle Hunziker, ragazza conosciuta nel 1995 a un concerto a Milano e con cui nel 1996 aveva avuto una figlia, Aurora Sophie. Adesso, archiviato anche il secondo matrimonio con chi si consola Eros?

Secondo le foto pubblicate dalla rivista Chi, anticipate dal sito Tgcom 24, Eros Ramazzotti si trova in vacanza a Miami insieme a Valentina Bilbao, pittrice venezuelana fan sfegatata dell’artista romano. A quanto pare il primo passo lo avrebbe fatto lei: è andata da lui, gli ha raccontato la sua storia e che dipinge mentre ascolta la sua musica.

In un post su Instagram, però, Eros Ramazzotti ha già smentito tutti. Nessun flirt con Valentina Bilbao?

“Eros Ramazzotti smentisce il flirt con Valentina Bilbao: “Possibile che uno non può scambiare due chiacchiere con una amica che subito parte il tran tran del gossip?? Io sono sempre più sconcertato dalla piattezza di questa era allucinante, molto preoccupato per i giovani e i miei figli. Vivere e crescere nelle falsità sarà il male del presente e del futuro. Che qualcuno ci aiuti”.