Eros Ramazzotti è diventato nonno: la dedica social al piccolo Cesare commuove tutti

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono diventati finalmente genitori: ieri è infatti nato il piccolo Cesare. Inutile dire che la notizia sta facendo il giro del web ed ha riempito di gioia i nonni Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Qualche ora fa il cantante ha scritto sulla sua pagina Instagram per il suo nipotino una dolce dedica che ha commosso tutti. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono diventati nonni per la prima volta. Nella giornata di ieri, infatti, Aurora Ramazzotti ha dato alla luce il suo primo bebè, il piccolo Cesare. Sulle rispettive pagine social la showgirl svizzera ed il cantante hanno condiviso con grande gioia la lieta notizia.

In particolar modo, non è passato inosservato il dolce messaggio che Eros ha scritto per il suo primo nipotino. Nel dettaglio il cantante ha condiviso uno scatto che ritrae la manina del piccolo Cesare e alla foto in questione ha accompagnato la seguente didascalia:

La vita è meravigliosa nonostante tutto. Benvenuto Cesare, il futuro è nelle tue mani.

Questo è senza ombra di dubbio un periodo ricco di emozioni per Eros Ramazzotti impegnato in questi mesi nel suo tour mondiale.

Eros Ramazzotti confessa: “Ecco cosa regalerò al mio nipotino”

In una recente intervista rilasciata al giornale ‘Corriere della Sera’, Eros Ramazzotti non ha potuto fare a meno di parlare della gravidanza di sua figlia Aurora. A riguardo, queste sono state le sue parole:

Mia figlia Aurora è una donna cresciuta e con la testa. L’amore che vedo tra lei e il suo compagno Goffredo Cerza è un esempio.

Successivamente, Eros Ramazzotti ha svelato quale sarà il primo regalo che farà a suo nipote: