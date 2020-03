Eros Ramazzotti e Roberta Morise: è vero amore? Il cantante romano Eros Ramazzotti sembra fare sul serio con la bella Roberta Morise, ex fidanzata del conduttore Rai Carlo Conti.

Eros Ramazzotti, cantante romano ed ex marito di Marica Pellegrinelli, sembra aver trovato di nuovo l’amore. L’attuale fidanzata del bel romano è Roberta Morise, ex fidanzata di Carlo Conti nonchè ex modella, showgirl e conduttrice televisiva.

Dopo la separazione dalla moglie Marica Pellegrinelli, Eros Ramazzotti è stato protagonista di diversi flirt e liasons: con la pittrice sudamericana, con la giornalista Rai ed ora con la bellissima mora Roberta Morise. Il settimanale Oggi ha diffuso la notizia della liason tra i due sul suo sito web.

La splendida conduttrice de “I fatti vostri” sembra aver colpito il cuore del ben cantante il quale dopo tanti flirt passeggeri sembra davvero aver ceduto al suo fascino. Eros Ramazzotti e Roberta Morise non si sono subito trovati. La conduttrice era infatti fidanzata con Charley Vezza. Ora però le cose sono cambiate ed entrambi sembrano davvero presi uno dell’altro.

Nonostante sui profili social non ci siano ancora foto di Eros Ramazzotti e Roberta Morise assieme, la bella ex modella appare molto felice nelle foto che pubblica dopo la fine della storia con Charley Vezza. A far circolare la notizia della fine della loro relazione (Morise-Vezza) è stato il settimanale Diva e Donna annoverando tra le varie motivazioni della rottura il fatto che Roberta Morise fosse una madre accorta e presente, mentre Charley Vezza gira il mondo con progetti di design e moda.

Indubbiamente i due erano forse un po’ troppo distanti in termini di progetti futuri e modus vivendi. Nonostante la notizia della love story tra Eros Ramazzotti e la bella Roberta Morise sia molto chiacchierata al momento sembra esserci grande riservatezza in merito. Nessuno dei due conferma la liason ma nemmeno la smentisce. Molto probabilmente c’è solo la volontà di proteggere un amore nascente e di tenerlo al sicuro prima di uscire allo scoperto.