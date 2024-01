Eros Ramazzotti, il regalo speciale per il nipote Cesare: lo scatto conquista il web

Non passa inosservato il bellissimo regalo che Eros Ramazzotti ha donato al nipote Cesare, ecco di cosa stiamo parlando

Eros Ramazzotti nonostante continui ad essere pieno d’impegni nelle ultime ore ha conquistato i social pubblicando un regalo inaspettato per il piccolo Cesare. Un nonno di altri tempi che in questi mesi ha dimostrato a tutti di amare follemente la sua famiglia e in particolar modo il suo primo nipotino.

Quest’ultimo nella giornata di ieri ha deciso di stupire sua figlia Aurora presentandosi per Cesare con una sorpresa del tutto inaspettata. A condividere questo momento indimenticabile ma soprattutto ricco di emozioni è la stessa 27enne all’interno delle sue storie Instagram che, in pocho tempo hanno scatenato i milioni di fan.

Il legame che unire papà Eros alla sua primogenita è da sempre indissolubile e nel corso degli anni ha fatto innamorare i fan che li seguono quotidianamente. Proprio per questo motivo, il regalo del famoso cantante, ha fatto breccia nel cuore di tantissime persone. Ecco di cosa stiamo parlando.

Eros Ramazzotti, il regalo speciale per il nipote Cesare: La foto conquista il web

Il cantante nella giornata di ieri ha sorpreso sua figlia Aurora e il piccolo Cesare con una sorpresa inaspettata. Quest’ultimo infatti, ha regalato a suo nipote la sua prima chitarra classica in segno dell’amore che unisce la sua famiglia alla musica.

A condividere questo scatto è la stessa Aurora Ramazzotti sui social che ha affermato: “Nonno ha portato una chitarra per lui”. Un gesto bellissimo che ha commosso la nota Influencer che, da sempre è nata e cresciuta con la passione per la musica.

Anche lei infatti, come il suo papà è una bravissima cantante che però ha deciso di non esercitare. Aurora sta dedicando la sua vita come Influencer, conduttrice e imprenditrice digitale.

Nonostante questo però, il regalo di Eros Ramazzotti è stato particolarmente gradito da Aurora ma soprattutto dal piccolo Cesare che, magari in futuro potrebbe seguire proprio le orme del suo amato nonno.