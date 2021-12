Ester Glam mamma di Brando: l’ex corteggiatrice di Paolo Crivellin a Uomini e Donne è diventata mamma per la seconda volta. Per lei la seconda maternità, raccontata attraverso i social: i suoi fan non vedevano l’ora di accogliere il piccolo bambino che ha avuto dalla relazione con il nuovo compagno Luca Baldacci.

Fiocco azzurro a Uomini e Donne per la nascita del figlio dell’ex corteggiatrice del programma televisivo di Maria De Filippi, che è diventata mamma per la seconda volta. La nascita del figlio è stata annunciata con un post su Instagram, dove c’è la prima foto del neonato.

Brando, questo il nome che ha dato al piccolo, è nato il primo dicembre. E la neo mamma gli fa una commovente dedica per poter presentare a tutti i suoi follower il nuovo arrivato in famiglia. Durante la gravidanza ha spesso raccontato le difficoltà affrontate, ma per fortuna aveva sempre accanto il compagno.

L’ex corteggiatrice di UeD ha dedicato questa bella notizia a se stessa, al papà e al bambino, che ha già affrontato diverse avversità “tra mille incertezze e si è aggrappato alla vita pretendendo di esserci”.

Parlando al suo piccolo Brando, lo rassicura, perché qui ci saranno sempre una mamma imperfetta, un dolce papà premuroso e un fratello maggiore terribile (Gabriele nato due anni fa, sempre dal compagno Luca Baldacci) pronti a farlo crescere in questo mondo.

Ester Glam mamma di Brando e di Gabriele, la dedica su Instagram

A me

Che non ho mollato e ho stretto i denti per poterti dare alla luce

A me , che ho fatto amicizia con il divano fino a prendere la sua stessa forma, a me , che ho dato fiducia al mio corpo, a me, che ho superato la mia soglia del dolore aumentandola a fatica di volta in volta. A te, Luca , il mio uomo speciale , che mi ha supportata in questi 9 mesi prendendosi carico di un’intera vita , un bambino e una casa da solo. Mettendo da parte tutto il resto. A noi , i tuoi genitori, che ti abbiamo amato dal primo momento che abbiamo saputo che saresti diventato vita. O che anzi, lo eri già . A te, che sei già un piccolo guerriero che si e destreggiato tra mille incertezze e si è aggrappato alla vita pretendendo di esserci A te, il nostro bambino arcobaleno, che ci hai scelto come famiglia, che hai scelto di avere una mamma imperfetta, un papà premuroso e un fratellone tremendo, sappi che ti ameremo sempre sopra ogni limite possibile ❤️ Benvenuto Brando A. Baldacci, secondo grande e immenso amore di mamma e papà!❤️

Queste le sue parole.