Eugenio Colombo dopo l’addio con Francesca De Taglia: il presunto flirt con Pamela

Senza alcuna ombra di dubbio Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia sono state una delle coppie più popolari di Uomini e Donne. Di recente l’ormai ex coppia ha deciso di mettere un punto definitivo alla loro storia d’amore. Tuttavia, sembra che l’ex cavaliere abbia già un nuovo flirt con un’altra donna. Scopriamo insieme di chi si tratta nel dettaglio.

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia si sono conosciuti all’interno del programma condotto da Maria De Filippi. Dopo un’accurata conoscenza, i due avevano deciso di vivere il loro amore al di fuori delle telecamere. Tuttavia, la loro relazione non è durata molto e adesso entrambi hanno deciso di prendere due strade diverse.

Si tratta di una storia d’amore finita male, così come possiamo intendere dalle parole dell’ex concorrente di Uomini e Donne:

Purtroppo non riesco a metterci la faccia in questo momento, ma da questi tre giorni mi sono reso conto di essere stato degli anni con una persona che non mi meritava e che appena ha potuto me l’ha messo in quel posto. Esiste il karma… Sono veramente schifato.