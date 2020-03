Eva Grimaldi trova la moglie a letto con una Suora, il terribile scherzo delle Iene Il terribile scherzo delle Iene a Eva Grimaldi sul tradimento di sua moglie Imma Battaglia

Eva Grimaldi e Imma Battaglia nella scorsa puntata de Le Iene hanno dovuto affrontare una difficile prova per il loro amore. Stefano Corti e Alessandro Onnis inviati di Le Iene, hanno architettato uno scherzo davvero pungente ai danni dell’attrice italiana. La vicenda si svolge in un ristorante, dove Imma Battaglia, naturalmente complice delle Iene, racconta alla moglie di aver incontrato un gruppo di suore molto interessanti.

Subito dopo, l’attivista politica mostra a Eva Grimaldi dei volantini con frasi allegre come “L’amore è l’antivirus che salva il computer dell’anima” e “Quando l’amore viene il campanello suonerà” stampate sopra, tutte le locandine finte. Ovviamente i fogli erano stato stampati da Le Iene per mettere in atto il loro scherzo. Il VIDEO lo potete guardare QUI.

Dopo qualche ora, in maniera del tutto casuale, suona alla porta della coppia la bellissima e particolare Suor Elisa , attrice ingaggiata per lo scherzo, con una strana collana arancione al collo. Le tre donne si mettono allora a pregare e, con una scusa, fanno uscire l’attrice di casa.

Eva Grimaldi ignara di tutto, esce per svolgere delle faccende e, al suo ritorno, trova il letto sfatto, la camera in disordine e una collana arancione.

È stato in quel momento che l’attrice ha iniziato a sospettare il tradimento della moglie con la bellissima Suora. Il giorno dopo i sospetti vengono confermati. Infatti, rientrando a casa, Eva Grimaldi sorprende Imma Battaglia a letto con Suor Elisa.

L’attrice scoppia in lacrime e, rimasta senza parole, fugge via di casa, finché non viene rincorsa, fermata e abbracciata da Stefano Corti e Alessandro Onnis che le spiegano: “È stato tutto uno scherzo”. È stato, dunque, tutto uno scherzo della durata di due giorni architettato dagli autori de Le Iene! La povera attrice italiana l’ha presa veramente male.

Un applauso va alla produzione de Le Iene per la loro fantasia. È proprio vero è che i loro scherzi sono sempre ben riusciti.