Eva Henger nei giorni scorsi è stata trasferita grazie ad un’aeroambulanza in ospedale a Villa Parioli in provincia di Roma. La famosa attrice da diverse settimane sta combattendo contro i dolori e le fratture causate dal brutto incidente che l’ha vista protagonista insieme a suo marito.

Ad aggiornare tutti i suoi fan in merito al trasferimento dall’ospedale di Gyor alla clinica romana è stato suo marito Massimiliano all’interno del proprio profilo Instagram. Insieme a lui però, nel pomeriggio di ieri è stata Barbara D’Urso nella sua trasmissione ad aprire un nuovo collegamento proprio con Eva.

Quest’ultima dalla clinica di Roma ha spiegato la sua condizione di salute che desta ancora molta preoccupazione tra i famigliari e i fan che la seguono. L’attrice infatti, ha affermato di essere disperata e di aver avuto davvero tanta paura di morire.

Eva Henger nei giorni scorsi ha subito un delicato intervento d’urgenza a seguito del suo braccio che le stava andando in setticemia. È proprio lei a Pomeriggio Cinque a spiegare le sue condizioni e il dolore che sta attraversando.

Eva Henger trasferita in ospedale a Roma: le sue condizioni di salute

La showgirl in collegamento con Barbara D’urso ha così spiegato: “Mi hanno dovuto operare il braccio due volte, ho rischiato grosso, tantissimo, oltre a tutto quel che mi è successo con l’incidente, perché avevo la mano completamente nera, ho avuto tanta paura. Qui in Italia mi hanno fatto tantissimi accertamenti che lì, purtroppo, non mi hanno fatto”.

“Ero disperata, mi hanno portata in sala operatoria per la prima volta alle tre di notte, all’improvviso di corsa, senza darmi tante spiegazioni. Il giorno dopo mi hanno dovuto ripulire perché avevo ancora la ferita aperta”.

“Era colpa di una cannula che mi avevano messo e che ha iniziato a farmi malissimo. Hanno visto che c’era un’infiammazione dove avevano applicato la garza, ma anziché ripulire tutto hanno stretto ancora di più, peggiorando la situazione” spiega Eva Henger.

A sottolineare le importanti condizioni dell’attrice è il professor Lorenzetti che ha spiegato: “Ha avuto un trauma molto importante, ben più complesso di quanto immaginavamo all’inizio. Ha un versamento nei polmoni e un altro piccolo attorno al cuore. L’unico intervento vero sarà relativo al piede, ma solo quando si sarà stabilizzata. È un percorso molto lungo, parliamo di tre mesi per poter camminare in maniera autonoma”.