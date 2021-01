Evocata più volte dalla stampa rosa e dalla gieffina, la donna esce allo scoperto: “Sono io l’amica segreta”

La "amica speciale" di una concorrente del Grande Fratello Vip non si nasconde più

Se dentro la Casa più spiata d’Italia le attenzioni sono totalmente proiettate su Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, fuori una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione potrebbe avere qualcuna ad aspettarla. Lei è Dayane Mello, la modella brasiliana che con il suo carattere sconvolge continuamente le dinamiche nel reality show.

Dayane Mello: amica speciale

La sudamericana si è riferita ad una amica omosessuale, alimentando il gossip, già nell’aria su una presunta storia in corso. Ma chi sarebbe la fortunata? Si chiama Allegra Ioppolo, un’amica speciale, come ha spiegato la Mello. In un’intervista rilasciata a Gabriele Parpiglia sul sito Giornalettismo, proprio Allegra ha raccontato quale rapporto le lega.

L’ultima telefonata

Si sono conosciute a Forte dei Marmi. Tre anni fa. Era fidanzata di un suo amico (Carlo Beretta, oggi impegnato con Giulia De Lellis). All’epoca erano entrambe felicemente accoppiate. Dayane con un ragazzo, Allegra con una ragazza. Da lì in poi hanno cominciato ad avvicinarsi e non si sono mai perse di vista.

Talmente sono unite che l’ultima telefonata prima di entrare nel programma la Mello l’ha fatta proprio a lei. Le ha chiesto pure se la autorizzava a lasciare il suo numero alla produzione, se desiderassero riservarle una sorpresa, ma non ha mai ricevuto alcuna chiamata.

Distante dai pettegolezzi

Quando Parpiglia le ha domandato se tra loro ci fosse qualcosa oltre l’amicizia, Allegra ha spiegato che rispondere significherebbe dare il via al circo del gossip. Sono amiche e stanno bene così, prima e dopo il GF Vip. Dunque, preferisce stare a debita distanza dai pettegolezzi, concedendo una risposta piuttosto evasiva.

Dayane Mello: l’intesa con Adua Del Vesco

Infine, riguardo al feeling creatosi tra Dayane e Adua Del Vesco, la Ioppolo ha chiarito che da parte della prima c’è esclusivamente una forte amicizia. Da parte di Rosalinda crede che la cosa abbia raggiunto un livello successivo. Comunque Dayane non dovrebbe provare interesse perché quando qualcuno le piace, se lo prende. E non si fa problemi.