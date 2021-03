Ex allievo di Amici critica aspramente Rosa di Grazia: “La danza è disciplina”

Si può piacere o meno, ma l’educazione è sempre al primo posto. Quest’anno ad Amici di Maria De Filippi le polemiche non sono mancante soprattutto tra la maestra di danza classica Alessandra Celentano e le due ballerine Rosa di Grazia e Martina Miliddi.

Le ragazze, entrambe allieve di Lorella Cuccarini, hanno entrambe un carattere molto forte, soprattutto Rosa Di Grazia, la ballerina ha delle reazioni molto esagerate che non passano inosservate.

L’ultima scena si è verificata durante l’ultima puntata del serale, dopo aver ballato l’allieva è stata colpita di nuovo dalla maestra Alessandra Celentano e il cameraman ha inquadrato la giovane napoletana mentre imprecava.

Immediate le razioni del pubblico, ma anche dei vecchi allievi della scuola che non si sono mai permessi di mancare di rispetto ad un insegnante. A commentare la sfuriata è stato Giorgio Albanese che sul suo profilo Instagram ha scritto: “La danza è disciplina, per molto meno sarebbe successo il panico in Amici 14, che schifo!”.

Il ragazzo ha poi chiarito sui suoi profili social quello che sta succedendo in queste ore, ha spiegato che molti hanno scritto a lui messaggi contro la ragazza.

Lui ha sottolineato di non essere contro Rosa di Grazia, ma si professa “Schifato, dal fatto che lascinao passare liscia un allievo che risponde ad un insegnate in maniera brutta, anche se l’insegnante è crudele o cattiva.”

Vi assicuro che ho visto molto di peggio e sentito dire cose molto più cattive che sono state affrontante in maniera normale: ovvero con silenzio, lavorando e cercando di dare il massimo. Senza mai rispondere.

Poi continua: “Quando qualcuno ha risposto anche in maniera anche educata ad un coreografo questa persona ha pagato molte volte venendo licenziata da lavoro, quindi la cosa che mi sta più a cuore è questa: che un allievo possa rispondere ad un’insegnante”.