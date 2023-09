Ex corteggiatrice di UeD si laurea: “104 volte dottoressa”

Grande traguardo raggiunto da una celebre protagonista di Uomini e Donne. Nel corso delle ultime ore, un’ex corteggiatrice del programma condotto da Maria De Filippi ha portato a termine il suo percorso di studi in Scienze politiche, economiche, sociali e dell’amministrazione e si è laureata. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme!

Festeggiamenti in corso a Uomini e Donne. Una delle protagonisti più discusse e celebri del dating show condotto da Maria De Filippi ha raggiunto un grande traguardo. Pertanto, la diretta interessa si è laureata in Scienze politiche, economiche, sociali e dell’amministrazione con una votazione di 104. Stiamo parlando di Carola Carpanelli, ex corteggiatrice e scelta di Federico Nicotera con il quale la relazione ha avuto una breve durata.

La bellissima giovane ha incentrato la sua tesi sulla crisi finanziaria del 2007: settori edile e delle costruzioni. A documentare i festeggiamenti del traguardo e a rivelare la votazione con la quale ha conseguito il titolo è stata lei stessa, attraverso una foto pubblicata sul suo profilo Instagram. Queste sono state le parole scritto a corredo della didascalia:

CV laureata.

Inutile dire che il post in questione è stata molto apprezzato dai suoi fan i quali le hanno fatto le loro più sincere congratulazioni. Pertanto, nel giro di pochissime ore, il suo account social è stato invaso di like e commenti positivi al quale lei stessa ha risposto:

Grazie a tutti per gli auguri. 104 volte Dottoressa.

Il look per la laurea di Carola Carpelli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne

In occasione della sua laurea, l’ex fidanzata di Federico Nicotera ha indossato un look total red abbinato ad un paio di tacchi neri. I festeggiamenti hanno avuto inizio la mattina e si sono conclusi la sera con un party a cui hanno partecipato amici e parenti.