Ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rifiutato l’invito di Alfonso Signorini al GF Vip per dedicarsi al suo lavoro di medico: Ecco di chi stiamo parlando

Ex corteggiatrice di Uomini e Donne rivela di aver rifiutato il Grande Fratello Vip per dedicarsi completamente al suo futuro lavorativo. Sono tantissimi i corteggiatori, i tronisti e i volti noti passati da Maria De Filippi che hanno ricevuto richieste da parte di altri reality.

A differenza di Luca Onestini, Giulia De Lellis e tanti altri, c’è una ex corteggiatrice che negli ultimi giorni ha rivelato di aver rifiutato il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia per dedicarsi al suo lavoro e allo studio.

Stiamo parlando di Marta Pasqualato che nel lontano 2018 partecipò a Uomini e Donne come corteggiatrice di Nicolò Brigante. Quest’ultima nonostante fosse arrivata fino alla fine del percorso, è stata rifiutata ricevendo un bruttissimo ‘non sei la mia scelta’.

A distanza di diversi anni Marta ha rivelato durante un’intervista al Corriere di aver rifiutato la richiesta da parte di Alfonso Signorini di partecipare al famoso reality. Quest’ultima infatti, ha sottolineato di aver accantonato la possibilità di entrare al Grande Fratello Vip per mettere in primo piano il suo lavoro dei sogni.

Lo scorso anno Alfonso Signorini aveva proposto a Marta Pasqualato un posto all’interno della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Quest’ultima dopo un’attenta analisi però ha deciso di rifiutare per mettere al primo posto il suo lavoro.

È proprio lei in un’intervista al Corriere a spiegare il motivo per il quale ha deciso di rifiutare il reality show firmato Canale 5. Marta Pasqualato ha spiegando: “Mi avevano chiesto di partecipare ad altri programmi, ho anche fatto un provino per il Grande Fratello poi quando mi hanno chiamata ho rifiutato perché volevo fare il medico”.

A distanza di diversi mesi la giovane Marta ha iniziato a lavorare come medico di famiglia in provincia di Venezia: “Adesso che mi sveglio ogni mattina alle 6 per andare in studio sono molto più felice di quando mi alzavo alle 11 per scrivere sui social. Il sogno di carriera di tutti sembra essere la popolarità sui social. Non li rinnego di sicuro, grazie a quelli mi sono pagata diversi anni di università”.

Marta Pasqualato ha spiegato di aver avuto paura dei giudizi delle persone per via del suo percorso all’interno di Uomini e Donne. Proprio per questo motivo la stessa aveva rifiutato la sua partecipazione al GF Vip: “Dai pazienti pensavo che sarei stata giudicata male. Programmi come quello che ho fatto io sembrano accogliere solo persone che cercano fama senza far fatica, persone superficiali diciamo così. Ma è andata meglio del previsto”.