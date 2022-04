Ex dama di Uomini e Donne spiega il suo punto di vista in merito a Ida Platano e al motivo, per il quale, tutti gli uomini scapperebbero da lei

Ex dama di Uomini e Donne si scaglia nei confronti di Ida Platano svelando, secondo il suo punto di vista, il motivo per il quale non riesce a trovare un uomo. Ancora una volta da migliore amica di Gemma Galgani ha chiuso la sua conoscenza con l’ennesimo cavaliere, dimostrandosi delusa dal suo comportamento.

A dire la sua nei confronti di Id Platano è ancora una volta l’ex dama del parterre femminile che più di una volta si è ritrovata a parlare della sua ‘collega’. All’interno di una lunga intervista, Ursula Bennardo ha detto la sua nei confronti della dama e il motivo per il quale non riuscirebbe a tenersi stretto un uomo.

Parole che ancora una volta nessun lettore e nessun telespettatore si sarebbe mai aspettato. Tra le due ormai da anni c’è una grande indifferenza ma questa volta, Ursula ha voluto spiegare, secondo il suo punto di vista, perché Ida non riesca a trovare una persona giusta per lei.

Ex dama di Uomini e Donne: “Ecco perché scappano tutti da Ida”

Ursula Bennardo è stata intervistata dal Fralof a PiùDonna parlando ancora una volta del comportamento di Ida nei confronti degli uomini. La giovane dama del parterre femminile di Uomini e Donne è convinta che la Platano non riesca a trovare un uomo giusto per via del suo modo di fare a volte troppo pesante.

È proprio quest’ultima infatti ad affermare: “Purtroppo penso che la felicità bisogna prima trovarla in se stessi per poter poi trovare un amore ma non dipendendo da esso. Siamo persone molto diverse io vivevo le conoscenze con 3000 paletti e freni, lei al contrario parte a mille”.

“Non è una colpa, è carattere non so quale sia il modo migliore però sicuramente quello di concretizzare in fretta è un atteggiamento che fa scappare chi ti sta di fronte. Io personalmente in 13 anni da single, sono scappata tante volte da chi si innamorava facilmente di me. Comunque le faccio un in bocca al lupo, arriverà chi vive come lei di colpi di fulmine e vivranno felici e contenti” termina Ida Platano.

Dalle ultime indiscrezioni uscite dalle anticipazioni del programma, Ida Platano in questi giorni ha rivisto Riccardo Guarnieri tornato al centro dello studio. Il ritorno dell’ex cavaliere potrebbe lasciare un segno importante nel percorso di Ida che, per anni, ha sofferto la fine della loro storia d’amore.