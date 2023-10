Carlotta Adacher, l’ex tentatrice di Temptation Island è tornata a parlare di quell’incidente che le ha cambiato la vita. Era il 30 aprile del 2022, quando nel tardo pomeriggio è stata protagonista di un incidente.

Per sedare l’ansia e la preoccupazione dei suoi fan, ha sempre cercato di aggiornarli sulle sue condizioni di salute. Nelle ultime ore però. Ha voluto parlare nuovamente di quel giorno, aggiungendo dei dettagli.

L’incidente è avvenuto sul raccordo Roma-Fiumicino. Un incidente così violento che le ha causato dei segni tali da rimanere sfigurata. Dopo più di un anno, attraverso le storie Instagram del suo profilo ufficiale, ha raccontato dei nuovi ed agghiaccianti dettagli.

Ex di Temptation Island, danni al viso dopo l’incidente: “Deforme? Mi rifarò tutta”

Attraverso le storie, ha raccontato come e quando è accaduto quel triste episodio: “Ero sul raccordo per imboccare la Roma-Fiumicino e guidavo in maniera tranquilla, con la cintura, non avevo il telefono ed avevo gli occhiali, perché ho l’obbligo”.

“Ad un certo punto il volante ha incominciato ad andare a destra e sinistra in maniera velocissima ed ho sbandato dando la prima botta alla testa perdendo i sensi”. Ha poi raccontato di cosa le ha causato il fortissimo impatto che l’ha sfigurata in volto.

“Mi sono svegliata con la testa sul sedile del passeggero. Praticamente tra naso e bocca. Ho mosso gambe e braccia per cercare di capire se riuscissi a muoverle. Un tassista dietro di me mi ha soccorso e poi sono arrivati i vigili del fuoco e l’ambulanza. Minuti, per me, interminabili perché non sai come stai e cosa ti sei fatta”.

Oggi Carlotta, dopo aver ripreso in mano la sua vita, sta iniziando a pensare di ricorrere alla chirurgia per provare a ritrovare il suo volto, sfigurato dall’incidente. Ovviamente, tra i tantissimi fan che cercano di supportarla, è presente qualche hater che tentano di ferirla.

Proprio riguardo a questi, ha pubblicato una storia Instagram, in cui ha scritto: “Ero bella prima dell’incidente, lo sono adesso, perché le facce di queste persone che mi scrivono vorrei vederle e penso che si scambierebbero con me molto volentieri”.

A conferma, che molto probabilmente ha già deciso di ricorrere alla chirurgia estetica: “Mi rifarò tutta e anche questo non gli andrà bene, ma posso permettermelo, sono in mano ai migliori medici”.

Ha poi chiuso la questione scrivendo che: “Mi volevo fare una blefaroplastica, magari l’avrei fatta a 45 anni, me la farò adesso. Proverò a vedere uno dei lati positivi di questo incidente. Voi la faccia di me**a continuerete ad averla”.