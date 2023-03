Ex fidanzato di Oriana Marzoli ha ammesso: “Il GF Vip mi ha chiamato ma…”

Oriana Marzoli è una delle finaliste di questa edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso della sua avventura a Cinecittà si è avvicinata molto a Daniele Dal Moro che è stato poi squalificato dal gioco.

Il reality si sta avviando alla conclusione dopo quasi 6 mesi di permanenza e gli autori, anche per mettere un po’ di pepe nella casa, hanno fatto entrare alcuni ex fidanzati dei concorrenti. Insieme a Martina Nasoni, Matteo Diamante, Ivana Mrazova e Gianluca Benincasa (che poi non è entrato per esplicita denuncia alla Procura da parte della famiglia di Antonella Fiordelisi), doveva entrare anche Ivan Gonzalez ex fidanzato di Oriana.

Fonte: web

Il modello spagnolo ha però chiarito sui social di non aver accettato lui di entrare. “Colgo l’occasione per rispondere a tutti coloro che mi fanno domande su questo argomento: non sto seguendo il GF Vip, è vero che mi hanno chiamato molto per entrare come concorrente in questa edizione. Ho già vissuto l’esperienza una volta e per il momento ho deciso di non fare più reality. Il mio posto è dove sono ora” – ha chiarito Ivan.

Ivan è infatti una vecchia conoscenza dei reality sia in Italia che in Spagna. Ha partecipato a Uomini e Donne sia versione spagnola che italiana, Grande Fratello Vip passando per Supervivientes, Temptation Island, fino a La Casa Fuerte, reality a cui ha partecipato proprio in coppia proprio con Oriana Marzoli.

Scontro nella casa tra Oriana e Onestini

Oriana che ieri ha avuto un duro scontro con Onestini nel corso del gioco obbligo o verità. Tutto è successo dopo che io ragazzo ha chiesto: “Vinci il GF o scegli Daniele? quello che scegli accadrà”. Un dubbio che non è piaciuto a Oriana che ha risposto: “A tutti piacerebbe vincere, ma voglio tutti e due davvero. Non mi piace questa cosa che hai fatto”.