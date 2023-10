Ex volto noto di Uomini e Donne ha condiviso un messaggio social ai suoi fan annunciando il suo ricovero in ospedale: Ecco di chi stiamo parlando e cosa è accaduto

Un triste annuncio per i telespettatori di Canale 5, un ex tronista di Uomini e Donne è ricoverato in ospedale per un problema molto grave. Il famoso volto ha annunciato il suo ricovero attraverso il suo profilo Instagram ufficiale.

Una notizia che però viene allietata da una notizia molto bella per il diretto interessato. Difatti, presto il noto volto di Uomini e Donne diventerà padre, precisamente nel febbraio dell’anno prossimo nascerà la piccolina.

Proprio per questo, nonostante il momento molto difficile dovuto al ricovero in ospedale, ha voluto dedicare a questa notizia un post con a corredo la foto dell’ecografia della piccola. Con una didascalia piena di amore.

Ex tronista di Uomini e Donne in ospedale, il messaggio social ai fan: “Dolori fortissimi”

“Da quando so che esisti, da quando ho sentito il battito di quel cuoricino”, sono le parole che Andrea Cerioli ha dedicato alla piccolina che vedrà luce nel febbraio del 2024. Ha poi continua la didascalia.

“È come se la mia vita avesse preso un enorme sbandata. Non riesco a non pensarti per più di pochi istanti, è una sensazione indescrivibile. Oggi avevo una voglia di vederti che non si spiega a parole, di sapere che stavi bene. Vedere quei due gambetti che scalciavano di qua e di la, vederti un po’ scocciata, con la mano sul viso, non lo so, la sensazione è quella di conoscerti già”.

L’ex tronista che ha fatto molto parlare di lui, ha poi concluso il posto scrivendo: “Non sono bravo con le attese, non vorrei farti fretta, ma sappi che la camera è quasi pronta. So che se hai preso dalla mamma dormi tutto il giorno e stai benissimo. Ma sappi che tuo papà non ci sta più dentro. Ho bisogno di metterti sul petto, fissarti per ore… e farti sapere che ti amo più della mia vita. Ciao Amore”.

Durante una sua intervista, rilasciata a Novella 2000 ha dichiarato come: “Questa mattina infatti Andrea Cerioli ha rivelato di essere stato ricoverato in ospedale. Ma cosa è accaduto e come sta ora? L’ex tronista, come ha raccontato lui stesso su Instagram, ha avuto una gastrite acuta che ha così richiesto l’intervento dei medici”.

Questo malessere si caratterizza per forti dolori, vomito e forte nausea. Ma, a quanto pare, la situazione sono fortunatamente sotto controllo e secondo le ultime notizie presto Andrea Cerioli tornerà a casa.

Inoltre, sarà finalmente libero di poter pensare alla piccola in arrivo: “Arianna è molto tranquilla. Una gravidanza serena fa bene al bambino. Quindi cerco di soffocare le ansie, ma se potessi la rinchiuderei in un’ampolla di vetro e la tirerei fuori a febbraio. Sarò il classico padre che si compra, gli dai due bacini e finisce. Vorrei essere per mio figlio quello che è stata per me mia madre”.