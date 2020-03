Fabio Colloricchio svela in tv di aver tradito Violeta Mangrinan: lei lo ha già perdonato Fabio Colloricchio, personaggio itaiano be conosciuto in Spagna, ha svelato in tv di aver tradito VIoleta Mangrinan, ma lei lo ha già perdonato

Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan sono una coppia nata a Superviventes, il corrispettivo iberico dell’Isola dei Famosi. In tv, tempo fa i due personaggi hanno raccontato come Fabio Colloricchio, l’estate scorsa, abbia tradito Violeta Mangrinan. Pare, però, che lo abbia già perdonato.

Nella televisione iberica, pare ci siano molti programmi analoghi ai reality show italiani, nei quali moltri nostri compaesani sembrano avere successo e notorietà. È il caso di Fabio Colloricchio, il quale, partecipando a Superviventes, corrispettivo spagnolo dell’Isola dei Famosi, ha trovato molta fama e anche una fidanzata: Violetta Mangrinan. Insieme, dato che sono una coppia nata in televisione, sono stati ospitati nello studio di Muyeres y Hombres y Viceversa, il corrispettivo del nostro Uomini e Donne.

In questo studio, i due hanno raccontato di alcuni problemi avuto l’estate scorsa. Pare, infatti, che Fabio Colloricchio abbia tradito Violeta Mangrinan con una sua amica. La donna racconta che quando lo ha scoperto non ha voluto rilasciare nessun tipo di dichiarazione o intervista, ma ha deciso di perdonarlo. Così dice la ragazza nello studio televisivo:

“Fabio mi ha messo le corna quest’estate. È stato con una ragazza, ma sono stati solo un paio di baci. L’ho scoperto e ho deciso di non fare interviste o andare in tv a raccontarlo. Ho preferito tenerlo per me e condividerlo solo con le mie amiche e con la gente che mi vuole bene. Io non ho commercializzato le mie corna, né ho venduto cose né vivo delle ex delle mie ragazze.”

Decide, però, di confermare la cosa in televisione in quanto la notizia era comunque trapelata e voleva fermare in qualche modo i rumors.

Arriva, prontamente, la risposta di Fabio Colloricchio, il quale così dice:

“Vengo qui con la testa bassa. So che sono una persona che ha sbagliato. È accaduto otto mesi fa, ma questo non significa che questo sia una cosa meno grave. È una cosa brutta, grave che ho fatto all’inizio di questa relazione e l’unica cosa che mi fa male è che lei debba rivivere questa cosa perché l’avevamo già superata.”

Possiamo con tranquillità affermare che la televisione spagnola non si disosti molto da quella italiana e che, in fondo, le notizie che fanno scalpore sul web sono tutte molto simili tra loro, pur cambiando la nazionalità!