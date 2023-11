Fabio Fazio annuncia un lutto in diretta a Che Tempo Che Fa: cosa è successo

Nel corso della puntata più recente di Che Tempo Che Fa, il celebre programma in onda su Nove, Fabio Fazio si è reso protagonista di un triste annuncio. Il celebre conduttrice ha dichiarato che un suo ospite fisso sta affrontando un grave lutto a causa del quale non ha potuto presenziare in studio. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Grave lutto per un noto volto della televisione italiana. A diffondere il triste annuncio è stato Fabio Fazio, durante la conduzione a Che Tempo Che Fa, il format trasmesso su Nove. Nella puntata andata in onda domenica 26 novembre 2023, il presentatore ha dovuto spiegare ai telespettatori il motivo dell’assenza di un ospite fisso.

Stiamo parlando di Roberto Burioni, noto virologo, immunologo e divulgatore scientifico italiano. L’esperto ha perso la sua cara mamma, Elvira Bovicelli la quale aveva 93 anni. Con queste parole Fazio ha diffuso la notizia in diretta:

Questa sera il professor Roberto Burioni non ci sarà per il grave lutto che lo ha colpito.

Le parole di Roberto Burioni

La notizia della morte della signora Elvira è stata comunicata anche dai suoi figli. Stando a quanto riporta il “Corriere Adriato”, in questo modo Roberto Burioni avrebbe dato l’ultimo saluto alla sua cara mamma:

Nel dolore della perdita riconosco la fortuna di essere cresciuto in una famiglia molto felice e adesso mi piace immaginare che mia mamma sia tornata insieme a mio padre

Secondo alcune indiscrezioni, Elvira Bovicelli era ricoverata in ospedale. Circa due mesi fa, è venuto a mancare anche suo marito, Gaetano Burioni il quale aveva 94 anni. Il padre di Roberto Burioni era un uomo molto conosciuto a Fermignano, in provincia di Pesaro e Urbino.