Una gioia infinita per l'attore campano Fabio Fulco e la sua compagna Veronica: è nata la loro prima figlia

Una gioia immensa quella di Fabio Fulco e la sua compagna Veronica Papa. La scorsa domenica 27 maggio, infatti, la coppia ha stretto per la prima volta tra le braccia il dolce frutto del loro amore. Nelle ore successive al parto, sono comparsi dei post sugli account Instagram dei neo genitori, nei quali traspare tutta la loro felicità per la nascita della piccola Agnes.

Credit: veronicapapa1 – Instagram

Dopo 9 mesi di trepidante attesa, l’attore campano ha potuto finalmente urlare al mondo la grande emozione provata per la nascita della sua prima figlia. Gioia arrivata all’età di 52 anni.

Ad annunciarlo per primo ci ha pensato proprio il neo papà. Fulco ha pubblicato una foto di una statua che tiene in braccio un bimbo, presumibilmente Madre Teresa di Calcutta che sorregge Gesù bambino. In didascalia la semplice ma significativa frase “Oggi è il giorno più bello della mia vita“.

Ieri, invece, ripresa completamente del parto, anche Veronica ha voluto pubblicare qualcosa inerente la sua bambina. Nel suo post è apparsa la prima foto della piccola Agnes.

Ieri mattina ho collaborato con Dio per la realizzazione di un miracolo. 🎀 𝑨𝒈𝒏𝒆𝒔 27•06•21 🎀

Tantissimi i commenti di auguri da parte sia dei fan, che degli amici e colleghi della coppia. Lo stesso Fabio Fulco, ha voluto lasciare un commento nel quale sottolinea ancora una volta il grande amore per la sua bellissima compagna e, da due giorni, anche madre di sua figlia.

Amore sei stata bravissima. Sei una DONNA e mi hai reso l’uomo piu felice del mondo! Da ieri non mi fa paura più nulla…. sono in Paradiso!!!! Ti amerò finché avrò vita!!!!

Fabio Fulco e Veronica Papa

Fabio Fulco non ha certo bisogno di molte presentazioni. L’attore campano è uno dei più apprezzati del nostro paese. Mentre Veronica ha la sua carriera di tutto rispetto nel mondo della moda.

Credit: veronicapapa1 – Instagram

Si sono messi insieme nel 2019, dopo che Fabio aveva affrontato la turbolenta fine del rapporto con Cristina Chiabotto. I due si erano lasciati quando mancava poco al matrimonio.

Anche la stessa Cristina Chiabotto, il 10 maggio scorso, ha abbracciato la sua prima bambina. La piccola Luce Maria nata dall’amore con l’imprenditore Marco Roscio.