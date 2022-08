Fabio Rovazzi torna single, è finita la storia d’amore con Karen Kokeshi

In queste ultime ore sta circolando la notizia secondo cui Fabio Rovazzi è tornato single. Il cantante, infatti, ha da poco annunciato la fine della storia d’amore con Karen Kokeshi. Ricordiamo che la coppia si è amata per ben tre anni ma da cinque mesi il loro amore è giunto al capolinea.

Il trampolino di lancio per il grande successo ottenuto da Fabio Rovazzi è stato senza ombra di dubbio YouTube. Grazie ai suoi canali, infatti, il cantante ha avuto la possibilità di farsi conoscere diventando in poco tempo uno degli artisti più amati del nostro Paese. In questi giorni Fabio si ritrova al centro delle principali pagine di cronaca rosa non per la sua professione ma per la sua vita sentimentale.

Il cantante, infatti, ha annunciato di essere tornato single. Dopo tre anni d’amore, è finita la storia con la fidanzata Karen Kokeshi. Nonostante la relazione tra i due sia naufragata, Fabio Rovazzi ha dichiarato che lui e Karen si sono lasciati senza screzi.

Queste sono state le parole dell’artista a riguardo:

Come sapete non amo parlare pubblicamente della mia vita privata, ma in questo caso mi sembra corretto. Me lo state chiedendo in tanti da un po’ e meritate una risposta. So che vi siete affezionati alla storia tra me e Karen, ne abbiamo fatte di cotte e di crude e ci siamo davvero divertiti insieme.

E, continuando, il giovane cantante ha affermato:

Ma purtroppo, a volte, le cose belle finiscono. Cinque mesi fa io e Karen ci siamo lasciati d’accordo, insieme, senza farci del ‘male’, e ci tengo a sottolineare che non è finita per un motivo in particolare. Semplicemente: a volte le storie d’amore finiscono.

Infine, concludendo, Fabio Rovazzi ha aggiunto: