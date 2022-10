Fabio Testi lancia un disperato appello ad Alfonso Signorini: il motivo

Nel corso delle ultime ore il nome di Fabio Testi è tornato ad occupare le principali pagine di cronaca rosa. In una recente intervista rilasciata al giornale ‘La Nuova Sardegna’, l’attore ha confessato di vivere con una pensione pari a 1100 euro mensili. Questo è il motivo dell’appello ad Alfonso Signorini per tornare nella casa del Grande Fratello Vip.

Per questo motivo l’attore ha deciso di lanciare un appello ad Alfonso Signorini allo scopo di tornare nella casa del Grande Fratello Vip. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Certamente, stare a contatto con le persone h24 è bellissimo. Delle telecamere ci si dimentica subito e viene fuori la realtà e dunque chi è la persona. Io sono contento di mostrarmi come sono.

E, continuando, l’attore ha dichiarato:

Ho fatto cento e passa film, reality, ma ultimamente si parla di me solo per qualche flirt con donne famose. È normale che un attore abbia avuto storie con attrici, ma sinceramente essere ricordato, alla mia veneranda età, per i miei trascorsi da playboy mi sembra ridicolo.