Fabrizio Corona evade i domiciliari per recarsi a casa di Nina Moric. Il paparazzo ha accusato la ex compagna di avergli rubato dei soldi, nel corso della lite sono intervenuti anche i carabinieri

Fabrizio Corona evade dai domiciliari durante la notte per dirigersi a casa della sua ex compagna Nina Moric. Le discussioni tra i due volti noti sembrano non finire più e ancora una volta il re dei paparazzi si è scagliato contro la showgirl accusandola di aver preso dei soldi che non le appartengono.

Quest’ultimi infatti, sarebbero proprio di Fabrizio che con la sua lingua pungente ha chiesto a Nina di riaverli indietro. Tra i due nelle ultime settimane sembra essere scoppiata una vera e propria battagli a suon di accuse e di discussioni.

È proprio Nina Moric negli ultimi giorni ad aver accusato l’ex compagno sui social di non essere un buon padre, chiedendo a tutte le persone che lo conoscono di denunciarlo. Nella scorsa serata però, Fabrizio Corona ha deciso di abbandonare i domiciliari per dirigersi a casa della showgirl dove, è servito l’intervento dei carabinieri.

L’accesa discussione è avvenuta all’interno dell’abitazione nella zona della Fondazione Prada dove vive ora Nina. Una forte lite motivata da una grande somma di denaro che l’ex paparazzo avrebbe richiesto indietro alla stessa showgirl.

Fabrizio Corona evade dai domiciliari: l’intervento dei carabinieri a casa Moric

Il re dei paparazzi nonostante la sua condanna ai domiciliari ha deciso di evadere per dirigersi direttamente a casa della sua ex compagna. Quest’ultimo infatti, l’ha accusata di aver rubato dei soldi che lui, non avrebbe più ritrovato ritornando a casa.

Dopo le varie accuse da parte di Corona, Nina Moric ha deciso di chiamare i carabinieri chiedendo subito l’intervento di una volante. Di conseguenza anche il volto noto ha deciso di chiamare il 118 per denunciare il furto a carico della madre di suo figlio.

Una volta giunti gli agenti sul posto, Nina Moric ha fin da subito negato il furto dei soldi e l’accesa discussione è terminata con un confronto tranquillo. I carabinieri hanno così invitato Fabrizio Corona a sporgere denuncia e di tornare a casa dove sta scontando i domiciliari a seguito di problemi di salute.

Nonostante questa parentesi che sembra essere finita per il meglio, molti fan sono preoccupati per le conseguenze nei confronti di Fabrizio dopo aver abbandonato la casa. Quest’ultimo infatti, è stato denunciato a piede libero per evasione.