Fabrizio Corona, le ultime: “In sciopero della fame da 4 giorni e ha tentato di ferirsi ancora”

L'ex re dei paparazzi è ancora in sciopero della fame da 4 giorni

Continua a tenere banco la questione Fabrizio Corona, ricoverato nel reparto di Psichiatria dell’ospedale Niguarda dopo essersi ferito ai polsi alcuni giorni fa. Corona appena appresa la notizia della revoca degli arresti domiciliari dal Tribunale di Sorveglianza e il conseguente ritorno in carcere, è andato su tutte le furie e si è ferito postando il tutto poi sui social.

Stando agli ultimi aggiornamenti dati da Barbara D’Urso durante Pomeriggio 5, l’ex re dei paparazzi sta portando avanti il suo sciopero della fame e la scorsa notte avrebbe tentato nuovamente di ferirsi. Corona si sarebbe ferito con una biro e soltanto l’intervento tempestivo degli infermieri ha evitato conseguenze peggiori.

Gli infermieri sono riusciti ad intervenire prontamente ma hanno dovuto curare Fabrizio con diversi punti di sutura. I medici hanno inoltre ritenuto necessario iniziare un’alimentazione tramite delle flebo poiché Corona continua la sua lotta e non mangia e non beve da ben quattro giorni. Le sue condizioni sono molto preoccupanti. L’avvocato, che lo ha visitato questa mattina, ha descritto un Fabrizio disorientato, intento a ripetere le stesse frasi. Cerca di scrivere la sua richiesta di parlare con la Dottoressa Giovanna Di Rosa, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Non si dà pace Corona.

Fabrizio Corona, il dolore delle persone che lo vogliono bene

Barbara D’Urso sta dando ampi risalto nel corso delle sue trasmissioni alla vicenda Corona invitando anche numerose persone che negli anni sono stati molto vicini a Corona. Come Asia Argento che ha speso belle parole per il suo ex: “Non è una persona cattiva” – ha detto l’attrice.

La stessa Belen Rodriguez ha confessato di aver pianto quando ha visto quelle immagini. Immagini in cui Corona veniva spinto a terra dai poliziotti dopo che l’ex re dei paparazzi era andato in escandescenza rompendo anche il vetro di un’ambulanza.