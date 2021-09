Tra Fabrizio Corona e Fedez non corre di certo buon sangue. I due si punzecchiano continuamente sui social. Di recente l’ex re dei paparazzi si è scagliato contro la moglie di Fedez Chiara Ferragni dopo che l’influencer ha postato alcuni scatti osé in biancheria intima.

Già gli utenti nei commenti avevano attaccato l’imprenditrice digitale, secondo loro colpevole di aver condiviso foto troppo appariscenti. Ma Fabrizio Corona è andato oltre, attaccando la Ferragni. In primis Corona come suo solito ha postato nelle sue storie di Instagram gli scatti bollenti della Ferragni con alcune frasi allusive. Ma il meglio di sé lo ha dato nei commenti quando ha risposto alla domanda di un utente che ha scritto: “Te la trom… la Ferragni”. E Corona ha risposo con un perentorio: “SI” in maiuscolo quasi a voler urlare a tutti la sua intenzione.

Ancora più esplicita è stata la risposta data a un altro utente che, invece, ha criticato l’atteggiamento di Fabrizio Corona nei confronti di Chiara Ferragni e, con biasimo, gli ha scritto: “Non fa nulla, tanto nessuno ti caga. Meno che mai la Ferragni”.

Ma la replica di Fabrizio non è tardata ad arrivare e ha scritto: “Mmmm… Secondo me se la incontro…”. In tanti non hanno apprezzato il suo atteggiamento. Al momento da parte dei Ferragnez non è arrivata alcune reazione sui commenti di Fabrizio Corona. Al momento sono impegnati con un’altra polemica nei confronti di Pio e Amedeo che ieri sera sul palco dei Seat Music Award hanno tirato in ballo Fedez annunciando che nessuno della RAI ha voluto censurare il duo per il loro sketch invitando il cantante a non fare polemica. La replica di Fedez non si è fatta attendere:

“Nella Rete in cui non vorrebbero che tu citassi i nomi dei politici perché non è presente il contraddittorio, ti ripulisci la coscienza ingaggiando due rivoluzionari anticonformisti, cercando di sputtanare l’avversario senza contraddittorio. FIGO! Bravi tutti, mi è piaciuto, bravi Pio e Amedeo spero un giorno di diventare un anticonformista rivoluzionario come voi domani. Comincerò uscendo per la strada dando del neg*o e fro**o a tutti e strapperò un sacco di sorrisoni”– ha detto su Instagram.