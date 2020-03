Fabrizio Frizzi, oggi due anni dalla scomparsa. Ecco chi era il conduttore più amato della tv Oggi è l'anniversario della morte di Fabrizio Frizzi, sono due anni che l'uomo dall'animo gentile e sensibile è scomparso

Fabrizio Frizzi, noto conduttore televisivo, radiofonico e attore teatrale italiano, è mancato due anni fa. Oggi è il l’anniversario della morte del conduttore più amato della tv e uno degli uomini più gentili del mondo dello spettacolo.

Fabrizio Frizzi è stato uno dei conduttori più amati di tutti i tempi, vuoi per la sua semplicità, per la sue gentilezza e sensibilità o per l’innata capacità di empatizzare con chiunque, fatto sta che oggi a due anni dalla sua morte, nessuno lo ha dimenticato tantomeno gli amici più stretti. Ma vediamo chi era davvero Fabrizio Frizzi.

Fabrizio Frizzi era nato a Roma, nella nostra splendida capitale, nel 1958 e prendendo come ispirazione il gigante della televisione Corrado, nella sua lunga carriera (40 anni) ha condotto programmi di ogni genere spaziando dai quiz, ai talent show (Miss Italia) e ai varietà. I Fatti Vostri, Scommettiamo Che, Domenica In sono solo alcuni dei programmi da lui condotti.

Nonostante sia stato un abile conduttore, istrionico e camaleontico, Fabrizio Frizzi non lo è mai stato nel senso stretto del termine. Non c’era ombra di boria o di ego nei suoi atteggiamenti. Fabrizio Frizzi è sempre stato l’anti-vip, piuttosto si è sempre dimostrato amico nei confronti di colleghi e di chi aveva la fortuna di conoscerlo. Fabrizio Frizzi si è sempre dimostrato umile sia da conduttore che da concorrente, potando avanti i suoi progetti con serietà e determinazione senza rinunciare mai a sorridere.

Fabrizio Frizzi ha iniziato la sua carriera negli anni 70 lavorando in radio per poi prendere le redini del programma televisivo pomeridiano per ragazzi negli anni 80 Tandem. Da quel momento in poi la sua carriera televisiva è iniziata proseguendo con la conduzione di diversi programmi televisivi. Un battesimo importante avvenne nel 1990 nella conduzione de “I Fatti Vostri”, uno dei titani di Rai2.

Ma oltre alla sua merita e fulgida carriera, Fabrizio Frizzi viene ricordato anche per i suoi gesti di grande nobiltà d’animo. Nel 2000 infatti, donò il midollo osseo a Valeria Favorito, una ragazza di Erice e così facendo le salvò la vita. Il 2014 è stato un anno emblematico per Fabrizio Frizzi, infatti si sposò con Carlotta Mantovan, arrivata seconda a Miss Italia nel 2011. Da questa splendida unione è nato il tesoro più grande di Fabrizio Frizzi: Stella, sua figlia e lui da lassù continua a vegliare su di lei.