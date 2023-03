Il presentatore Fabrizio Frizzi, nella sua ultima intervista, raccontava del suo più grande sogno, dopo l’ischemia che lo aveva colpito. Lui voleva tanto vedere la figlia crescere e avrebbe fatto di tutto pur di seguirla ancora per tanti anni. Purtroppo, però, il destino aveva in serbo per lui altro e il presentatore si è spento improvvisamente.

L’ultima intervista di Fabrizio Frizzi risale al gennaio del 2018: ai giornalisti del Corriere della Sera, il presentatore, in occasione del suo 60esimo compleanno (5 febbraio), aveva raccontato che avrebbe voluto vedere la figlia crescere.

Cinque anni fa, nella notte tra il 25 e il 26 marzo 2018, Fabrizio Frizzi ci ha lasciato. A ottobre dell’anno prima era stato colpito da un’ischemia che, purtroppo, aveva cambiato i suoi piani di vita.

Dopo il 23, però, la sua visuale è cambiata.

Diventare padre in età avanzato, come è accaduto a me, è stata una scelta d’amore e non un atto di egoismo: avendo una compagna tanto più giovane di me, so che Stella è comunque in buone mani e ciò mi fa sentire meglio rispetto alle preoccupazioni legate alla mia anagrafe. Lotto per continuare a vedere crescere la mia creatura, per esserle d’aiuto e un punto di riferimento. Non so se mia figlia abbia capito quanto è accaduto, abbiamo cercato di proteggerla, ma so che i bambini capiscono molto più di quanto immaginiamo: ogni giorno giochiamo insieme, è il suo modo di sorreggermi, mi dà l’energia per continuare a combattere. E se uscirò vincitore da questa vicenda, mi dedicherò maggiormente a fare il testimonial per la ricerca scientifica.