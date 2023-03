Federica Aversano denunciata per stalking: l’ex tronista rompe il silenzio

Federica Aversano rompe il silenzio sulla denuncia per stalking firmata dal suo ex compagno

Senza alcuna ombra di dubbio, Federica Aversano ha rappresentato uno dei volti più popolari e amati di Uomini e Donne. Nel corso delle ultime ore, l’ex tronista è finita nel mirino della cronaca rosa. Il motivo? Sembra che il suo nome sarebbe finito in un esposto presentato dall’ex fidanzato in Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Prima di prendere parte al cast di Uomini e Donne in qualità di tronista, Federica Aversano era impegnata in una storia d’amore con il suo ex compagno. La coppia ha dato alla luce un bambino ma la loro relazione è andata in frantumi prima della nascita del loro figlio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Aversano | Supporters (@federicaaversano_supporters)

Dopo la fine della loro relazione, i due genitori non sono rimasti in buoni rapporti. Nel corso delle ultime settimane, il diretto interessato si sarebbe recato nella Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano, per denunciare la Aversano. Infatti, il nome dell’ex tronista sarebbe finito in un esposto per molestie e atti persecutori.

Alla luce di questo, Federica avrebbe ricevuto una convocazione urgente da parte del pm casertano. A prendere le difese della ragazza è l’avvocato Raffaele Gaetano Crisileo il quale, raggiunto da alcuni organi stampa, ha dichiarato che il motivo della denuncia potrebbe essere legato ad un gesto di gelosia.

In ogni modo, Federica Aversano non ci ha pensato due volte a fare un intervento in merito alla questione. Nel dettaglio, ha pubblicato alcune Instagram Stories per dissociarsi dalle accuse e per mettere e tacere le numerose chiacchiere. Queste sono state le sue parole: